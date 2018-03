Il siciliano Antonio D' Amore che ' coltiva' cuori per poterli guarire

lasicilia

: Antonio D'Amore, un 'cervello' siciliano ma non in fuga - lasiciliait : Antonio D'Amore, un 'cervello' siciliano ma non in fuga - ambmed : Vedere gli occhi di un imprenditore Siciliano di 50 anni che ogni mese , a proprie spese , sale all’università pubb… - MadagioPepe : RT @ValeMameli: @steal61 @valy_s @Andyesti @gselvaggia @antonio_bordin @oinot49 @Rinaldi_euro @MadagioPepe @fuoridallaue @GhitaIacono @Zamp… -

(Di lunedì 26 marzo 2018) E per me portare in una economia depressa e non del merito come quella siciliana 1.200 ricercatori - come farà Rimed - vuol dire certo fare scienza, ma anche reale sviluppo del territorio, non ...