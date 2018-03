Il sensore per denti che può monitorare ciò che mangiamo

Huawei P20 Porsche Design ipotizzato senza notch - con sensore per le impronte nel display e tripla fotocamera orizzontale : Nuove indiscrezioni concernono la famiglia P20 ormai in dirittura d'arrivo. A quanto pare l'attesa di un quarto modello della nuova gamma è sempre più giustificata. Sarebbe Huawei P20 Porsche Design il quarto smartphone della serie di Huawei, e sono varie le sue peculiarità che lo contraddistinguono rendendolo di fatto un modello piuttosto esclusivo non soltanto per il nome che porta. L'articolo Huawei P20 Porsche Design ipotizzato senza notch, ...

Il sensore di prossimità su alcuni Google Pixel 2 XL funziona in modo poco esemplare, per usare un eufemismo. Ma l'azienda sembra essere vicina alla soluzione

Vivo X20 Plus UD, il primo smartphone al mondo con lettore per le impronte al di sotto del display, alle prese con scratch e bend test: vediamo quanto resiste, e se il sensore continua a funzionare.

I nuovi Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus sfoggiano un comparto fotografico da primato. Presentati al Mobile World Congress 2018 i nuovi flagship Samsung vantano fra le altre cose di una nuova feature chiamata super slow-motion. Il trucco che ha reso possibile tale funzionalità sta nella rapidità di lettura del nuovo sensore fotografico proprietario ISOCELL Fast 2L3.

CAT S61 : termocamera FLIR - misuratore di distanza - laser - e sensore per la qualità d'aria : ... Schermo protetto dall'ultimo Corning Gorilla Glass 5 termocamera FLIR: lepton, gamma di temperature misurabili aumentata da -20 ° C a 400 ° C o App MyFLIR migliorata con live streaming di immagini ...

Meizu E3 appare in foto, mostrando un display 18:9, sensore per le impronte digitali laterale sul tasto power e alcune differenze con Meizu M6s: ecco gli ultimi dettagli su quest'ultimo medio gamma in arrivo da Meizu.

A 83 anni al Ces con il sensore per non lasciare bambini in auto : Las Vegas (askanews) - Mettere fine alla possibilità di dimenticare in auto un bambino, evitando una possiibile tragedia: per realizzare questo sogno Carol Staninger, 83 anni, una volta in pensione è ...

Ces 2018 - il sensore indossabile per prendere il sole in sicurezza : L’innovazione passa anche dalla bellezza e così ecco che un marchio come L’Oréal presenta un prodotto hi-tech al Ces di Las Vegas. Chiamato Uv Sense, è il primo sensore Uv elettronico indossabile che non ha bisogno di batteria. Pensato per prendersi scusa della pelle, una volta indossato, UV Sense ci dice se ci stiamo esponendo troppo ai raggi ultravioletti del sole e se è il caso di proteggersi o magari mettersi direttamente ...