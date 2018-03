Il ruolo delle donne nella ricerca scientifica | se ne parla domani in Unimore Modena

Tumori : ricercatori italiani scoprono il ruolo di una proteina nella proliferazione delle cellule cancerose : Decisivo passo avanti nella conoscenza dei meccanismi che regolano l’azione dei macrofagi nello sviluppo dei Tumori, grazie a uno studio diretto dal professor Emanuele Giurisato del dipartimento di Medicina molecolare e dello sviluppo dell’Università di Siena, in collaborazione con l’Università di Manchester. Il lavoro di ricerca, appena pubblicato sull’autorevole rivista PNAS – Proceedings of the National Academy of Sciences of the United ...

Marco Boni - il cadavere nel lago di Garda/ Determinante il ruolo delle celle telefoniche : Marco Boni, è suo il cadavere ritrovato oggi in fondo al lago di Garda dopo quasi un mese dalla scomparsa misteriosa da Riva: il ritrovamento grazie all'uso di robot.(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 00:32:00 GMT)

Maria De Filippi - Tina Cipollari torna al suo ruolo delle origini : farà la tronista in Uomini e Donne : È un ritorno alle origini per Tina Cipollari a Uomini e Donne. Come riporta gossipetv.com , la star creata da Maria De Filippi tornerà a fare la tronista nel programma di Canale 5, come nel 2001 ...

Ubisoft : il ruolo delle loot box - i giochi come servizi e quattro grandi titoli in uscita entro marzo 2019 : Ubisoft guarda al futuro parlando anche di microtransazioni di loot box e del concetto di giochi come servizi. D'altronde sono proprio quelli che vengono definiti "servizi live" a garantire una crescita importante per la compagnia, soprattutto a livello di coinvolgimento della community e a livello di performance dal punto di vista del mercato puramente digitale.Durante l'attuale anno fiscale il numero di utenti attivi mensili (escluso ambito ...

Tutela e responsabilità dell’attività professionale : il nuovo ruolo delle società scientifiche : Questo post è a cura di Carlo Zerbino, Direttore Generale dell'Associazione Italiana Pneumologi OspedalieriCon l'entrata in vigore il 10 Agosto 2017 del Decreto del Ministero della Salute 2 Agosto 2017 (di seguito D.M.) che istituisce l'elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie, si apre un nuovo ruolo e di grande valore per questi enti spesso oggetto di critiche ...

In Egitto è l'ora delle Sorelle musulmane. Perché cresce il loro ruolo politico : ... facendo contemporaneamente i conti con la repressione dello stesso da parte del regime, oggi hanno riempito alcuni spazi di partecipazione politica, divenendo a loro volta obiettivi della ...

La vera posta in gioco delle elezioni - la collocazione europea dell’Italia e il ruolo di noi candidati : Caduta la polvere delle polemiche sulla scelta dei singoli candidati, qual è la vera posta in gioco di queste elezioni, senza disperderci in mille rivoli e dettagli?Si può individuare in qualche modo e, se sì, si può spiegare?Come mi disse alcuni anni fa il sociologo Luca Diotallevi, con l'estensione, pur contraddittoria, della Terza Ondata democratica: "Si può parrocchializzare Popper? Perché se si ...