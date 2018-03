Il Psi | Sì alle primarie a Massa

Due forti boati scuotono le Alpi tra Lombardia - Piemonte e Valle d’Aosta - paura a Milano e Bergamo : Psicosi terremoto - ma è stato un “Boom Sonico” : paura e psicosi terremoto stamattina intorno alle 11:15 tra Lombardia, Valle d’Aosta e Piemonte per due forti boati distintamente avvertiti in modo particolare Bergamo e Provincia, ma anche a Milano, Varese, Como, Biella, Aosta. Oltre ai boati, ha tremato il suolo e in modo particolare sono state avvertite le vibrazioni delle finestre delle abitazioni. In realtà non c’è stata alcuna scossa sismica, ne’ alcuna esplosione nello ...

Omicidio Pescara - da autoPsia elementi utili alle indagini - : Massimo riserbo sui risultati degli esami che dovrebbero aver chiarito i tempi della morte e la distanza da cui è stato sparato il colpo che ha ucciso Alessandro Neri . Attesa anche per gli esiti dell'...

Omicidio Pescara - da autoPsia elementi utili alle indagini : Omicidio Pescara, da autopsia elementi utili alle indagini Massimo riserbo sui risultati degli esami che dovrebbero aver chiarito i tempi della morte e la distanza da cui è stato sparato il colpo che ha ucciso Alessandro Neri . Attesa anche per gli esiti dell'analisi dei tabulati telefonici. Il padre: "Era un bravo ...

Roma - la mitica Lancia EPsilon del 1912 in mostra alla Galleria Sordi : 'Il ritorno del futuro', con questo titolo il Salone di Ginevra - il salotto buono del mondo automobilistico che si è aperto ieri - ha voluto rendere omaggio ad alcuni modelli del...

“Le tue figlie sono morte”. Strage Latina - così ha reagito Antonietta. Che strazio. Dopo una settimana di coma farmacologico - la mamma di Alessia e Martina si è svegliata. Al suo fianco alcuni parenti e Psicologi - ma quando le dicono cosa è successo alle sue bambine succede qualcosa di insolito. Il racconto dei presenti è da stretta al cuore : Antonietta Gargiulo, la donna di Cisterna di Latina aggredita ferocemente del marito Luigi Capasso che le aveva sparato nel garage della loro casa intorno alle 5.30 di mercoledì 28 febbraio 2018 e che poi avrebbe ucciso le loro figlie Alessia e Martina di 13 e 7 anni per poi suicidarsi, non ha pianto quando ha saputo tutto quello che era successo. Antonietta non ha versato una lacrima perché non ricordava probabilmente nulla, nessun ...

Davide Astori - il risultato dell'autoPsia : 'Il cuore ha rallentato fino a fermarsi' : I compagni di calcio, sportivi di tutto il mondo, gente qualunque che anche con una sola frase ha voluto ricordare Davide Astori. Si pensa sempre che a questi atleti, sempre monitorati e visitati con ...

Astori l'esito dell'autoPsia : il cuore ha rallentato - la morte avvenuta per bradiaritmia - Foto - | Ultime Notizie Flash : I risultati dell'autopsia sul corpo di Davide Astori confermano la morte per cause naturali, morte per presunta bradiaritmia

Astori - i risultati dell’autoPsia : il cuore ha rallentato fino a fermarsi : Il cuore di Davide Astori, nella notte tra sabato e domenica, ha rallentato fino a fermarsi. Il risultato dell’autopsia sul corpo del capitano della Fiorentina parla di «morte cardiaca senza evidenza macroscopica, verosimilmente su base bradiaritmica». A eseguire le analisi il dottor Carlo Moreschi, docente di Medicina Legale presso l’Università di Udine e Pordenone, e il professore Gaetano Thiene, direttore del Centro di patologia vascolare, ...

Astori - l'autoPsia : morto per una bradiaritmia. "Il cuore ha rallentato". Giovedì lutto cittadino a Firenze : Il calciatore Davide Astori, morto nella notte tra sabato e domenica prima della partita a Udine, è deceduto a causa di una «morte cardiaca senza evidenze macroscopiche,...

Astori - i risultati dell'autoPsia : "Il cuore di Davide ha rallentato fino a fermarsi" : Perché è morto Davide Astori? Il primo esito dell'autopsia non dipana i dubbi sulla morte improvvisa del capitano della Fiorentina morto domenica scorsa in una stanza di albergo di Udine. I...

L’autoPsia sul cadavere di Davide Astori : “Morto per bradiaritmia. Il cuore ha rallentato fino a fermarsi” : La morte di Davide Astori è dovuta a cause cardiache, verosimilmente su base bradiaritmica. Questo è l’esito dell’autopsia eseguita sul cadavere del capitano della Fiorentina deceduto domenica. Le evidenze dell’esame svolto stamattina parlano anche di una “spiccata congestione poliviscerale ed edema polmonare“. A comunicarlo è stato Antonio De Nicolo, procuratore capo di Udine, ai microfoni de La Vita in diretta, ...

Astori - l'autoPsia : "Morto per bradiaritmia - il cuore ha rallentato fino a fermarsi" : "In base alle evidenze dell'esame autoptico effettuato in data 6 marzo 2018 sul cadavere di Astori Davide Giacomo, in riferimento alla causa di morte, la si può indicare come causa di morte cardiaca, ...

I risultati dell'autoPsia di Davide Astori : "Il suo cuore ha rallentato fino a fermarsi" : "Morte cardiaca senza evidenza macroscopica, verosimilmente su base bradiaritmica". In pratica il suo cuore ha rallentato finché non si è fermato. Il primo giornale a dare la notizia dell'autopsia di Davide Astori è il Corriere della Sera che dice "Il capitano della Fiorentina è morto nel sonno per una bradiaritmia. Tra 60 giorni irisultati delle analisi genetiche. Mercoledì a Firenze la camera ardente, ...

Roma : sorrisi e allegria in strada - “l’effetto neve” sulla Psiche dei romani : Nonostante i disagi, oggi molti Romani sono scesi in strada col sorriso. “E’ l”effetto neve’ sulla psiche: una coltre bianca che copre il paesaggio consueto, rendendolo del tutto nuovo e magico e interrompendo la routine“, spiega all’AdnKronos Salute lo psichiatra e professore dell’Università Gabriele d’Annunzio di Chieti, Massimo Di Giannantonio. “La neve regala scenari geografici diversi, ...