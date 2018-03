Il primo giorno a Montecitorio? Il presidente Fico prende l' autobus

Camera - il primo giorno di Fico. In viaggio sull’autobus col neopresidente : “Grande emozione. Ora al lavoro” : Giunto a Termini con il Freccia Rossa delle 9,40 Roberto Fico, nuovo presidente della Camera, è andato nel suo ufficio a Montecitorio prendendo l’autobus. “E’ una grande emozione adesso ci mettiamo al lavoro su tutto ciò che ci siamo detti. Sto provvedendo ad organizzare il mio ufficio, in famiglia sono stati tutti contenti”. ” I vitalizi? Aspettiamo….” L'articolo Camera, il primo giorno di Fico. In ...

Camere : il primo giorno da presidenti di Fico e Casellati : Giornata di relax per il neo-presidente della Camera Roberto Fico che l'ha passata tra Roma e Napoli dove ha festeggiato il suo nuovo incarico. E' stata a Genova, invece, la neo-presidente del Senato, ...

Camera : per Fico primo giorno a Napoli da presidente : Roma, 25 mar. (AdnKronos) - Prima giornata da presidente della Camera nella sua Napoli per Roberto Fico, che già ieri sera ha fatto ritorno nel capoluogo partenopeo. Il neo eletto non era infatti all'hotel Forum, dove Beppe Grillo, al termine del suo spettacolo, ha festeggiato con Luigi Di Maio, Ale

Camera : per Fico primo giorno a Napoli da presidente : Roma, 25 mar. (AdnKronos) – Prima giornata da presidente della Camera nella sua Napoli per Roberto Fico, che già ieri sera ha fatto ritorno nel capoluogo partenopeo. Il neo eletto non era infatti all’hotel Forum, dove Beppe Grillo, al termine del suo spettacolo, ha festeggiato con Luigi Di Maio, Alessandro Di Battista, Riccardo Fraccaro e Carla Ruocco l’importante traguardo politico raggiunto.Per Fico quindi una giornata per ...

F1 - GP Australia : Vettel e Raikkonen soddisfatti dopo primo giorno di prove - : Il primo giorno di prove all'Albert Park ha visto i due piloti della Scuderia Ferrari impegnati in un intenso lavoro di raccolta dati e set-up. Al termine di questa giornata Kimi e Seb hanno ...

Senato - Primo De Nicola (M5s) : “Saltati passaggi importanti. Siamo al primo giorno - la notte porta consiglio” : “Le cose sono sotto gli occhi di tutti: ci sono stati colloqui per due settimane. Le cose da fare erano chiare”, dice primo De Nicola, neoeletto Senatore del Movimento 5 Stelle, all’uscita del Senato dopo la fine della seconda votazione che ha visto emergere il nome di Bernini e spaccarsi il centrodestra. “C’erano dei passaggi importanti e le responsabilità sappiamo tutti su chi ricadono. La notte, comunque, ...

Galliani al primo giorno in Senato : la reazione dei social è esilarante [FOTO] : 1/12 LaPresse ...

M5s - primo giorno alla Camera anche per Cecconi : 'La rinuncia al seggio? Scritta sulla carta igienica' : Il deputato M5s Andrea Cecconi, rieletto a Pesaro, sconfiggendo il ministro Minniti, aveva firmato la rinuncia al seggio allo scoppio del caso Rimborsopoli, "ma era carta da c... Avevo chiamato un'...

Razzi al Senato a “respirare il primo giorno degli altri”. E non manca lo strafalcione grammaticale : “Se sarei matto direi che non mi dispiace”, strafalcione a parte, l’ex Senatore Antonio Razzi (Forza Italia) la fa ancora da protagonista all’ingresso principale di Palazzo Madama, catturando l’attenzione dei media L'articolo Razzi al Senato a “respirare il primo giorno degli altri”. E non manca lo strafalcione grammaticale proviene da Il Fatto Quotidiano.

Roma - primo giorno alla Camera : Laura Ravetto entra con la figlia in passeggino - Foto Paolo Rizzo/Ag.Toiati - : Anche un bebè alla seduta di apertura della diciottesima legislatura della Camera: Laura Ravetto, deputata di Forza Italia, è infatti giunta a Montecitorio con la bimba di poche settimane, ancora ...

Camere - foto di gruppo e blu. Il primo giorno sui banchi della XVIII legislatura : foto di gruppo, selfie, strette di mano e pacche sulle spalle, oggi seduti 'a piacere' - le postazioni saranno assegnate in seguito - ma rispettando la 'zebratura' politica, da destra a sinistra ...

I look dei parlamentari nel loro primo giorno - tra colori scuri e outfit eleganti : Alle prese con il loro primo giorno a Montecitorio, i deputati optano per outfit eleganti, dalle tinte scure. Completi grigi per gli uomini, tailleur nero tra le donne. Spezzano lo monocromia Nichi Vendola, con una sciarpa viola fantasia annodata al collo, il ministro della Giustizia Andrea Orlando, con una cravatta rosso fuoco abbinata a un completo grigio chiaro e Pierluigi Bersani con una cravatta fantasia con richiami dorati.Si conforma alle ...

Calendario scolastico 2018-2019 : primo giorno di #scuola - e tutte le date di vacanza e fine anno : Il prossimo anno scolastico vedrà delle differenze con quelli passati. Anche se non tutte le Regioni hanno dato le proprie date, si può fare riferimento di massima a quelli della regione Toscana, del Friuli Venezia Giulia e della Liguria. Sarà infatti una ripresa lenta, con inizio della scuola il 17 settembre. Durerà però di più arrivando quindi fino a metà giugno per mantenere il numero necessario di giornate scolastiche. Vediamo intanto i ...

primo giorno di quotazione alla Borsa svizzera per Medartis : Indirizzo e-mail La svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...