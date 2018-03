Il presunto Xiaomi Mi 6X visita il TENAA in una insolita colorazione rossa

Xiaomi Mi MIX 2S : il teaser non conferma il notch - visibile però in un presunto video hands-on : Nonostante un breve video hands-on che mostra la presenza di un notch nell'angolo superiore destro del presunto Xiaomi Mi MIX 2S, il teaser ufficiale mostra un dispositivo senza alcuna interruzione che sarà presentato a Shanghai. L'articolo Xiaomi Mi MIX 2S: il teaser non conferma il notch , visibile però in un presunto video hands-on è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Xiaomi Mi MIX 2S - un presunto screenshot rimescola le carte in tavola : Un presunto screenshot di Xiaomi Mi MIX 2S confermerebbe la scheda tecnica ma apre nuovi interrogativi sul posizionamento della fotocamera frontale, almeno rispetto ai presunti render visti di recente. L'articolo Xiaomi Mi MIX 2S, un presunto screenshot rimescola le carte in tavola è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Un presunto Xiaomi Mi Mix 2s appare in video - potrebbe avere gesture in stile iPhone X : Un presunto Xiaomi Mi Mix 2s comparirebbe in un primo video hands-on e mostrerebbe l'integrazione, da parte di Xiaomi, di gesture in stile Apple iPhone X. L'invito è quello di non prendere per certa l'autenticità del video in questione, innanzitutto perché nel video non si riesce a vedere l'angolo in alto a destra del device dove, secondo i render di Mi Mix 2s circolati, dovrebbe essere posizionata la fotocamera anteriore. L'articolo Un ...