Il presidente della Camera Fico arriva a Montecitorio con l' autobus

Ragusa : Sicindustria - Molè eletto presidente della Piccola Industria : Palermo, 26 mar. (AdnKronos) - Mario Molè, 44 anni, amministratore delegato della F.lli Molè di Chiaramonte Gulfi, è il nuovo presidente della Piccola Industria di SicIndustria Ragusa. Con la sua elezione si conclude la fase di rinnovo della governance della delegazione territoriale degli Industrial

Roberto Fico - il neo presidente della Camera arriva a Montecitorio in autobus : Il neo presidente della Camera dei deputati Roberto Fico è arrivato questa mattina a Roma da Napoli in Frecciarossa. Dopo una rapida occhiata alla fila per i taxi davanti alla stazione Termini, Fico ha preso al volo l'85...

Roberto Fico - il presidente della Camera che prende i mezzi pubblici per andare al lavoro : Roberto Fico, neoeletto presidente della Camera, ha scelto di viaggiare con i mezzi pubblici per spostarsi da Napoli a Roma e iniziare così il suo lavoro a Montecitorio. Fico prima prende il treno e poi il bus. E la gente che lo incontra apprezza: "È giusto che i politici prendano i trasporti pubblici".Continua a leggere

Pranzo e poi teatro - la domenica della nuova presidente del Senato : Giornata genovese per la neo presidente del Senato , Maria Elisabetta Alberti Casellati, che oggi si trova in città per assistere allo spettacolo 'La Rondine' di Giacomo Puccini, in scena al teatro ...

[Il ritratto] Fico - il presidente M5s quasi vergine. L'uomo contro che ha sfidato Vespa - Fazio e i privilegi della casta : Tutto questo prima di lanciarsi anima e corpo nella politica, la sua grande passione assieme alla fisarmonica e ai film di Stanley Kubrick. quasi tutti gli osservatori hanno sottolineato il fatto che ...

L'ex presidente catalano Carles Puigdemont fermato della polizia tedesca : Carles Puigdemont è in stato di fermo da parte della polizia tedesca: L'ex presidente catalano aveva appena superato in auto il confine tra la Danimarca e la Germania. L'avvocato...

Com’è la storia della figlia della presidente del Senato : Nel 2005 Elisabetta Alberti Casellati assunse la figlia come capo della sua segreteria al Ministero della Salute: poteva farlo, ma se ne sta riparlando molto The post Com’è la storia della figlia della presidente del Senato appeared first on Il Post.

Roberto Fico - chi è Yvonne : la compagna fotografa del presidente della Camera : Un'unione nata davvero sotto una buona stella: da allora i due non si sono mai più lasciati, e se la carriera politica di lui ha spiccato il volo quella di lei non è stata da meno. Oltre ad essere ...

Fico presidente della Camera - brindisi notturno con Grillo all'hotel Forum : Il primo ad arrivare all'hotel Forum intorno alle 23 per un brindisi con l'intero gruppo pentastellato è stato Alessandro di Battista con la sua...

Roberto Fico - chi è Yvonne : la compagna fotografa del presidente della Camera : ...primo spazio interamente dedicato alla fotografia concepito come un luogo d'incontro in cui nel corso degli ultimi anni si sono susseguiti big della macchina fotografica provenienti da tutto il mondo,...

Roberto Fico (M5S) è il nuovo presidente della Camera - Casellati (Fi) al Senato : Il Senato e la Camera hanno i loro nuovi presidenti, rispettivamente Elisabetta Casellati di Fi e Roberto Fico del M5s, eletti con un accordo che ha coinvolto tutto il centrodestra e i pentastellati. Una intesa raggiunta al mattino, ultimo colpo di scena dopo quelli delle precedenti 12 ore. L’intesa per le presidenze, hanno detto i protagonisti, no...

ROBERTO FICO presidente della CAMERA/ Oggi l’abbraccio con Di Maio - a settembre diceva “non è il capo del M5s” : ROBERTO FICO, PRESIDENTE DELLA CAMERA: il capo degli "ortodossi" del Movimento 5 Stelle viene premiato da Di Maio. Ma forse c'è anche una strategia dietro la sua nomina a Montecitorio...(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 20:15:00 GMT)

Fico eletto presidente della Camera : "Basta privilegi e via al taglio dei costi". Casellati al Senato - è la prima donna : "Un onore" : Elisabetta Alberti Casellati (Fi) è stata eletta presidente del Senato e Roberto Fico è stato eletto presidente della Camera. All'indomani dello strappo con cui Salvini ha...