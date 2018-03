Il piano di Salvini e Di Maio per liberarsi di Berlusconi

Luigi Di Maio e Matteo Salvini al governo - il piano clamoroso : 'uccidono la Fornero' : 'Salvini sa mantenere la parola'. Luigi Di Maio pensa già al governo e si mostra cauto: 'Noi aperti a tutti'. Ma l'intervista del leader del Movimento 5 Stelle al Corriere della Sera , poche ore dopo ...

Forza Italia insiste su Romani Silvio vuole azzoppare Salvini Ecco il piano contro il leader leghista : Niente da fare. Fallisce la mediazione di Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti e alla terza votazione per il presidente del Senato, quando il quorum si abbasserà, Forza Italia non molla e insiste sul nome di Paolo Romani chiamando anche gli alleati di Lega e Fratelli d'Italia a farlo, in base all'accordo siglato qualche giorno fa nel vertice tra i leader Segui su affarItaliani.it

Matteo Renzi - il piano kamikaze per fregare Salvini : la mossa spaccatutto - cosa pretende ora da Gentiloni : Sono ore di fibrillazione per Matteo Renzi, pronto a un'ultima mossa kamikaze, secondo un retroscena della Stampa. L'ex segretario del Partito democratico avrebbe intenzione di spingere il presidente ...

[Il retroscena] Giulia Bongiorno premier. Stimata dai 5Stelle sarebbe il primo presidente donna della storia. Ecco il piano di Salvini : RiEccola. Dopo cinque anni fuori dalle aule parlamentari ma dentro quelle dei tribunali, Giulia Bongiorno è ritornata. Se nella legislatura 2008 - 2013 sedeva alla Camera e aveva seguito Gianfranco ...

Meloni (Fdi) : “Indisponibili a governi fuori da campo centrodestra. Se Salvini fallisce? Indichi lui il piano B” : “L’obiettivo di Fratelli d’Italia è un governo di centrodestra, su questo serve più convinzione. Siamo indisponibili a governi fuori dal perimetro del centrodestra”. Così la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni durante una conferenza stampa a Roma, dopo il primo incontro con i parlamentari neo eletti del partito. “Secondo noi spetta a noi il primo premier incaricato, e il nostro premier incaricato è ...

Matteo Salvini - il sospetto : perché dice no al Pd. piano perfetto per fregare Di Maio e Berlusconi : E vuole pure una maggioranza solida e 'politica'. Obiettivo, questo, forse impossibile nel contesto attuale. Le prospettive sono poche: governo di tutti , cosa che non piace al Carroccio, usando un ...

Matteo Salvini - così il leghista sta per mangiarsi Berlusconi : il suo piano : Nel 1993, mentre Berlusconi progettava la propria creatura politica, Salvini era ventenne, teneva in tasca un diploma di liceo classico fresco di stampa e aveva come massima ambizione una vittoria al ...

Riforma Pensioni - il piano di Salvini da Quota 100 a Opzione donna Video : Da una parte il leader di Confindustria, dall’altra il leader della Lega: nuove prese di posizione oggi sulla Riforma #Pensioni. Sono Vincenzo Boccia e Matteo Salvini, con due posizioni diametralmente opposte [Video], ad animare il dibattito sulla legge Fornero ad una settimana esatta dalle elezioni il cui esito non ha consegnato una maggioranza chiara e certa per procedere agevolmente con la costituzione del nuovo governo. Modifiche o ...

DIETRO LE QUINTE/ Il piano - targato Mediaset - di Berlusconi per scaricare Salvini : La lettera di Berlusconi ai nuovi eletti segna una prima svolta vera nel dopo voto. Berlusconi vuole liberarsi di Salvini e fare un patto con M5s.

La lettera di Berlusconi ai nuovi eletti segna una prima svolta vera nel dopo voto. Berlusconi vuole liberarsi di Salvini e fare un patto con M5s. Ecco come pensa di fare. ANTONIO FANNA(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 06:00:00 GMT)

Matteo Salvini - il piano per scalare Forza Italia : verso il partito unico - nasce Lega Italia? : Dopo la vittoria alle urne e il sorpasso ai danni di Silvio Berlusconi , Matteo Salvini ha lanciato la sua Opa su Forza Italia . Il punto è che il leghista vuole imporsi come leader del centrodestra, ...

Governo - il piano di Giorgetti : Centrodestra unito al Colle per indicare Salvini : "Salire insieme al Quirinale avrebbe un senso: indicherebbe chiaramente che Salvini è il candidato della coalizione del Centrodestra". Dai microfoni di Radio anch'io su Radio1 Rai il vicesegretario della Lega, Giancarlo Giorgetti, traccia il piano delineato dal Carroccio per "affrontare" Sergio Mattarella al Colle e chiedergli l'incarico di Governo. Un'incarico che investirebbe tutto il ...

Meloni alla firma del patto anti-inciucio senza Berlusconi e Salvini : "Silvio ha un piano B" : In piazza a Roma, Giorgia Meloni fa firmare il patto anti-inciucio ai candidati di Fratelli d'Italia. Silvio Berlusconi e Matteo Salvini non ci saranno, una scelta che "non lascia tranquilla" la leader della formazione di destra. Che in un'intervista alla Stampa afferma:"Berlusconi sostiene che tra alleati ci si deve fidare, ma in questa legislatura abbiamo visto gravi fenomeni di trasformismo, decine e decine di cambi di casacca, governi ...

Silvio vuole Silvio come premier Tornare a Palazzo Chigi : il piano Dal prestanome alla sfida con Salvini : Elezioni 2018 Centrodestra. Ma quale Tajani... Ma quale Frattini... Ma quale Draghi... Silvio Berlusconi ha in mente un solo nome per Palazzo Chigi, il suo. Ufficialmente l'ex Cavaliere continua a parlare del... Segui su affaritaliani.it