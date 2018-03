Il petrolio sale ancora a 66 | 5 dollari al barile

petrolio : in rally dopo dato scorte - a Ny sale a 65 dollari : Milano, 21 mar. (AdnKronos) – Prezzi del greggio in rally dopo il dato sulle scorte di Petrolio negli Stati Uniti, che mostrano un calo settimanale superiore alle attese e pari a circa 2,6 milioni di barili. A New York, i futures sui Wti balzano a 65 dollari al barile. Il prezzo del Brent sale a 69,1 dollari al barile. L'articolo Petrolio: in rally dopo dato scorte, a Ny sale a 65 dollari sembra essere il primo su Meteo Web.