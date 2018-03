agi

: Il pensiero di #Berlusconi su #Salvini 'junior partner' di Di Maio - Agenzia_Italia : Il pensiero di #Berlusconi su #Salvini 'junior partner' di Di Maio - SchettinoAlbert : RT @paolo_cova: Il mio pensiero va a chi mi ha spiegato per 5 anni che votava #m5s perché noi avevamo fatto accordo con Berlusconi. - FaraoneValent : @MorrisSpick @petergomezblog ... voi avete vissuto senza idee ma succhiando le briciole del pensiero di Berlusconi… -

(Di lunedì 26 marzo 2018)e Dia governare insieme, da soli? "Sarebbe un ircocervo, l'animale mitologico spesso citato dai filosofi antichi come esempio di assurdità, perchè in esso convivono caratteri opposti e inconciliabili. E poi perchèdovrebbe fare il socio di minoranza di un governo Cinque Stelle? Non credo che l'elettorato di centrodestra lo perdonerebbe". Così il leader di Forza italia, Silvioin un'intervista a Il Corriere della Sera. "Si tratta di ipotesi del tutto teoriche - ha proseguito il Cavaliere - con il leader della Lega e con Giorgia Meloni abbiamo accordi chiarissimi: è il centrodestra unito che lavorerà per una soluzione della crisi e per assicurare un buon governo all'Italia". "Matteo è persona intelligente - ha dettoin un'altra intervista a La ...