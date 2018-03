agi

: oscarbadoino : RiccardoLuna: Il pensiero di Berlusconi su Salvini 'junior partner' di Di Maio… - bomberone72 : oscarbadoino : RiccardoLuna: Il pensiero di Berlusconi su Salvini 'junior partner' di Di Maio… - ApocalisseLaica : Il pensiero di Berlusconi su Salvini 'junior partner' di Di Maio: Salvini e Di Maio a governare insieme, da soli… -

(Di lunedì 26 marzo 2018) Dedico questa riflessione a chi ci dipinge come una forza politica debole o in difficoltà'. E sull'unità del centrodestra 'Per tutelare l'unità della coalizione tutti devono essere pronti a fare dei ...