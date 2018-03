Il noleggio? Un affare

vanityfair

(Di lunedì 26 marzo 2018) Negli ultimi anni la sharing economy, l’economia della condivisione, è molto cresciuta. Lo dicono i numeri. Secondo un’indagine condotta da PwC il mercato vale oggi ben 28 miliardi di euro. Entro il 2025 si stima che arriverà a raggiungere i 570 miliardi di euro. Un’opportunità da sfruttare per chi è in cerca di un’occupazione o vuole cambiare lavoro. I modelli di business ai quali ispirarsi sono tanti: tra questi c’è ilche, grazie all’innovazione digitale, offre rispetto al passato nuove possibilità di guadagno. Oggi attraverso piattaforme web e app si può noleggiare con facilità e in modo veloce con pochi click qualsiasi cosa: dalle auto ai vestiti, dalle attrezzature sportive a quelle per la prima infanzia, dai televisori agli orti (nella foto, Arianna Vulpiani che noleggia orti a km zero). Il sistema piace molto ai consumatori che sempre di più al posto di prodotti e ...