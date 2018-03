Il museo del Risorgimento si allarga nel sottotetto 

All'ex Crastan di Pontedera negozi - uffici e il museo del caffè : È il progetto inserito nel piano del Comune per riqualificare aree dismesse. Hanno ricevuto manifestazioni d'interesse 32 zone su 57 dove intervenire

Inaugurato a Settimo l'Ecomuseo 3.0 : un'app per visitare gli spazi del Mulino Nuovo : Un ecomuseo 3.0. L'esposizione del Freidano si è rinnovata per rendere più coinvolgente la visita agli spazi museali del Mulino Nuovo di Settimo. un'app mobile, permette ai visitatori da oggi, sabato ...

Javier Zanetti e un museo di scarpini autografati all'interno del suo ristorante - il Botinero : Al ristorante di Milano di proprietà dell'argentino, il Botinero, si può apprezzare un'intera area riservata ai cimeli storici raccolti nella carriera dell'ex capitano dell'Inter, ovvero scarpini ...

Furto al museo del Sannio - caccia ai malviventi : Intanto la reazione della politica e delle istituzioni è pesante. Il presidente della Provincia, Claudio Ricci, ha affermato, come riporta Ottopagine : 'Spero che le bestie che hanno attaccato il ...

L’astronauta Nespoli e il fumettista Ortolani presentano “C’è Spazio per tutti?” al museo della Scienza di Milano : Un ratto si aggira per la Stazione spaziale internazionale; non è una cavia sfuggita a un esperimento in microgravità ma Rat-Man personaggio dei fumetti inventato da Leo Ortolani e protagonista del libro “C’è Spazio per tutti?” avventura spaziale ambientata in orbita e presentata al Museo della Scienza di Milano direttamente dai protagonisti: il fumettista Leo Ortolani, appunto e l’astronauta italiano dell’Esa, ...

Al museo dell'Auto di Torino - Una mostra celebra Leonardo Fioravanti : Se non avete mai visto una Ferrari 365 GTB/4 Daytona dal vivo, non perdetevi la mostra Rosso Fioravanti, le auto di un ingegnere a mano libera, allestita al Museo nazionale dellAutomobile Avv. Giovanni Agnelli di Torino (Mauto per brevità) dal 23 marzo al 16 settembre. Lesposizione temporanea è dedicata alla vita professionale e alle straordinarie vetture di Leonardo Fioravanti, e la Daytona tra le icone assolute della storia dellautomobile è ...

La Giornata mondiale dell'Acqua al museo archeologico di Brindisi : Secondo una stima dell'ONU, il fabbisogno di acqua nel mondo aumenterà del 30% nei prossimi trenta anni. La vera sfida sarà assecondare le crescenti esigenze di una moderna società in continua ...

Università di Pisa : domani l’inaugurazione della nuova serra tropicale dell’Orto e museo botanico : Venerdì 23 marzo alle 15 si inaugura la nuova serra tropicale dell’Orto e Museo botanico dell’Università di Pisa (Via Luca Ghini, 5). Dopo i saluti istituzionali delle autorità accademiche sono previsti gli interventi della professoressa Chiara Bodei, presidente del Sistema Museale di Ateneo e del professore Lorenzo Peruzzi, direttore dell’Orto e Museo botanico. Al termine della cerimonia seguirà una visita guidata della serra che sarà aperta e ...

Gruppo FCA - Un museo al posto dell'ex fabbrica della Viper : Lo stabilimento FCA in cui veniva costruita la Dodge Viper, il Conner Assembly Plant, chiuso lo scorso agosto dopo il pensionamento della muscle car americana, rinascerà come nuova sede della collezione di automobili, con la speranza di aprirla presto al pubblico. La notizia, riportata da Automotive News, dà una speranza per il futuro della fabbrica alla periferia nord di Detroit, il più piccolo centro di produzione del Gruppo ...

Reggio Calabria : la biodiversità del Parco dell’Aspromonte in mostra al museo dal 22 marzo al 22 Aprile : La biodiversità floristica del Parco Nazionale d’Aspromonte, accompagnata dalla straordinaria ricchezza faunistica, in mostra, per un mese, al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. Nell’ambito del più ampio progetto “Natura e Cultura” condiviso dal Presidente del Parco Giuseppe Bombino e dal Direttore del MAaRC Carmelo Malacrino, nasce una nuova e suggestiva iniziativa con la quale l’intelligenza nativa della Natura appare nel ...

Roma : storie - tradizioni e mestieri Nasce il museo del Tevere : Un museo del Tevere per riavvicinare i cittadini al loro fiume. Un luogo che racconti la sua storia leggendaria ma anche il lato più quotidiano, i mestieri, le tradizioni, i rituali, quando i Romani, ...

museo del fumetto dedica una mostra ai personaggi di mafia e antimafia : Dalla narrativa pura al giornalismo d'inchiesta e alla satira che si alterneranno dal 21 al 29 marzo insieme a spettacoli talk ed incontri al Teatro India di Roma , nell'ambito del Festival dell'...

La visita al museo delle Marionette di Palermo - Guida e foto : Inoltre, il Museo propone una ricca produzione di spettacoli dal taglio fresco ed innovativo, valorizzando sempre più un'arte dal sapore antico, eppure anche moderno. E, per gli appassionati di ...

Gli alunni del Nolfi/Apolloni - realizzano ausili tridimensionali per gli utenti disabili del museo del Balì : ... "Il museo del Balì di Saltara è un luogo speciale dove si parla di scienza utilizzando la scienza dove l'interattività e la sperimentazione in prima persona garantiscono il coinvolgimento emotivo e ...