Il monito della Bce | riforma pensioni o conti a rischio

Toggle Track monitora lo stato del GPS e della scansione delle reti Wi-Fi per limitare il consumo della batteria : Toggle Track è uno strumento che permette di monitorare lo stato del GPS e dell'opzione per la scansione continua delle reti Wi-Fi, responsabili di un maggiore consumo della batteria del dispositivo mobile. L'applicazione è in grado di rilevare se il GPS e la ricerca continua di reti Wi-Fi sono attive o se vengono attivate da altre app avvisando l'utente con una notifica a ogni cambiamento di stato. L'articolo Toggle Track monitora lo stato del ...

Putin verso il quarto e ultimo mandato. Domani il voto. Simona Rossotti nel Team di monitoraggio Nazionale della Federazione Russa per le ... : Simona Rossotti Una carriera politica in ascesa la sua, che a soli 18 anni è diventata assessore del piccolo comune di Perlo , 122 abitanti, , poi sindaco a 23 anni. Nel 2004 è stata nominata ...

Dall'Italia alla Russia : Simona Rossotti nel Team di monitoraggio Nazionale della Federazione Russa per le elezioni del Presidente : Chi è Simona Rossotti Una carriera politica in ascesa la sua, che a soli 18 anni è diventata assessore del piccolo comune di Perlo , 122 abitanti, , poi sindaco a 23 anni. Nel 2004 è stata nominata ...

Pasqua e il vino rosso di qualità : presentati oggi i risultati della ricerca commissionata a Wine monitor : Cina, Stati Uniti, Francia, Italia e Germania sono i primi cinque mercati al mondo per consumo di vino rosso. Nel quinquennio 2012-2017 l’export di vini rossi è cresciuto a valore di oltre il15%. Tra i principali vini rossi Dop per origine regionale, quelli Veneti (19% del totale rossi Dop) sono cresciuti nelle vendite del 13%. Si consolida in parallelo il fenomeno della premiumization: nell’ultimo quinquennio, il valore medio dei vini rossi ...

Primo monito della UE all'Italia dopo il voto : Conciliare potere politico e onestà non si è mai visto al mondo -forse nelle tre dittature del XX sec ma mai in una democrazia. Legge, ordine e manganello sono prerogative della dittatura. Chi vuole ...

Canale di Sicilia : concluse le operazioni di monitoraggio del relitto della nave affondata durante la II Guerra Mondiale [GALLERY] : 1/5 ...

Il monito di Calenda : "Sui braccialetti Amazon non oltrepassare la soglia della dignità" : "Dare impulsi, anche non dolorosi, al lavoratore è una violazione della dignità del corpo, è una soglia che non possiamo oltrepassare". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda a margine dell'iniziativa di +Europa, a proposito del brevetto di Amazon sul braccialetto elettronico per i lavoratori."Identificare in una legge - ha detto Calenda - cosa è uno strumento di controllo e cosa è uno ...

Domenica Live - Ivana Spagna e la macchina della verità : “I miei sogni premonitori sono realtà” : “I contatti più importanti li ho in sogno, perché mi parlano, invece quando vedo le entità non mi parlano” “Crede al 100% in quello che dice, per me è la verità.” è il verdetto dell’incaricato della “macchina della verità”. Sul racconto di Ivana Spagna non ci sono dubbi: è convinta di quel che dice. La cantante racconta molti episodi di sogni premonitori, come quando ha sognato un incidente, la notte ...

Ivana Spagna/ Sogni premonitori e fantasmi : reali o no? Lo dirà la macchina della verità (Domenica Live) : Ivana Spagna, dai Sogni premonitori alle sue visioni di fantasmi senza volto: la sua esperienza a Domenica Live dove si sottopone alla macchina della verità.(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 14:24:00 GMT)

Nella Giornata della memoria teniamo presente il monito di Liliana Segre : "Tu voltati - voltati sempre a guardare l'altro" : "Sono stata anch'io richiedente asilo, clandestina, respinta" - ha ricordato in questi giorni ad affollate platee di giovani e giovanissimi studenti, Liliana Segre, la testimone del genocidio appena nominata Senatrice a vita. Lo ha fatto rammentando l'esperienza, condivisa con decine di migliaia di altri, donne, uomini e bambine come lei, che vennero respinti alla frontiera tra Italia e Svizzera dalle autorità elvetiche perché, ...