«Il mio primo amore mi ha tradita con tante altre donne E ora io ho paura di tutto»

Formula 1 - domenica in Australia il via con il primo gran premio : provaci ancora - Seb : domenica nessuno potrà più nascondersi, come è successo nei test di Barcellona. Il GP d'Australia a Melbourne, che dal 1996 tradizionalmente apre il Mondiale di Formula 1, sarà la prima prova della ...

Cristiano Malgioglio/ "Iva Zanicchi il mio primo amore" (Che tempo che fa) : Cristiano Malgioglio, ospite oggi di Che tempo che fa, sembra vivere un nuovo momento di notorietà, grazie anche alla sua canzone “Mi sono innamorato di tuo marito”(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 23:17:00 GMT)

Griglia di partenza MotoGp/ Qatar - Valentino Rossi : caccia alla pole position del primo Gran Premio! : Griglia di partenza MotoGp Qatar: con la prima pole position parte la stagione. Ecco favoriti, raffronti e numeri che animeranno il Gran Premio di Doha, il primo del 2018(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 10:30:00 GMT)

Un po' di FIFA qua? 'Lonewolf' come Buffon e la Pellegrini : primo premio sportivo in Italia per un pro player : ... ha battuto Dovizioso e Buffon , al duo di canottaggio Lodo-Vicino trionfatori negli uomini top , davanti a Detti , Paltrinieri e Dovizioso , fino alla coppia campione del mondo di nuovo ...

GINO PAOLI/ Ornella Vanoni : "Il suo primo figlio era il mio e l'ho perso" (L'Intervista) : GINO PAOLI è il protagonista indiretto de L'Intervista di Ornella Vanoni in seconda serata su Canale 5 . Il ricordo toccante ed emozionante della poliedrica artista a Maurizio Costanzo(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 00:40:00 GMT)

Il primo regista trans nominato agli Oscar : "Il mio doc su mio fratello morto di razzismo" : Quando il successo nasce da una grave perdita, esso porta con sé un senso di disagio. Tutti quei nostri mantra riciclati sul karma, la fortuna e le avversità paiono indicare che a un certo punto i nostri guai avranno fine — e che verremo premiati per ciò che abbiamo dovuto sopportare.Per alcuni versi "Strong Island", di Yance Ford, costituisce un'intensa confutazione di tali supposizioni. Il film — uno sguardo ...

MT-REX : è italiano Il primo robot per il riciclo dei mega-pneumatici di camion da miniera : Un camion da miniera è in grado di trasportare oltre 350 tonnellate di materiali e per farlo monta pneumatici mastodontici, che misurano anche 4 metri di diametro per 1,80 metri di larghezza e 5,7 tonnellate di peso. Questo spiega perché, una volta consumato il battistrada, queste gomme molto spesso vengano abbandonate in enormi discariche a cielo aperto, talmente grandi che si riescono a vedere persino con Google Maps: un esempio sono i ...

Giorgio Ranfaldi / Chi è il primo fidanzato di Michelle Hunziker? “E’ stata il mio vero amore!” : Giorgio Ranfaldi, ecco chi è il primo fidanzatino di Michelle Hunziker che portò la svizzera in Italia, il suo ricordo in una intervista rilasciata al settimanale DiPiù.(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 09:00:00 GMT)

CARLO CRACCO/ Apre il ristorante in Galleria Vittorio Emanuele II : “È il primo progetto tutto mio” : Dopo due anni di attesa oggi, mercoledì 21 febbraio, Apre al pubblico "CRACCO", il nuovo locale dello chef CARLO CRACCO in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano.(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 09:31:00 GMT)

Alle bacche di Goji in Mugello il primo premio di ReStartApp : "L'economia per ripartire ha bisogno di cooperazione tra le aziende, di un'azione di orientamento della parte pubblica che individui la vocazione del territorio e sostenga le realtà coerenti con l'...

Acireale - Ct - : Carnevale - il carro 'Dillo in Italy' vince il primo premio : Tutti sono saliti sul palco del più bel Carnevale di Sicilia per ricevere l'applauso delle migliaia di persone accorse in piazza e presenti anche in diretta streaming sul web. Per la prima volta in ...

Serie A - il Festival di 'Saremo' : altri sette talenti da primo premio : Sabato di Sanremo, domenica di Serie A. Quasi da manuale il weekend per il telespettatore italiano incollato alla tv. Il sessantottesimo Festival della canzone è finito, quello del pallone è appena ...

Sanremo2018 - Roma pigliatutto : Ultimo è primo fra i giovani - a Mirkoeilcane il premio per la Critica : È il cantautore Romano Ultimo, 22 anni, con il mix tra cantato e rap del Ballo delle incertezze, a vincere tra le Nuove Proposte nella serata di Sanremo dedicata anche ai duetti dei Big....

Il Sanremo di Baglioni fa ascolti record e si pensa al bis. Nannini e Pelù i superospiti musicali. Si consegna il primo premio : Dopo " la terza serata più vista del millennio", con quel 51.6% di share che non si vedeva dal 1999, in tanti tornano ad evocare un Baglioni bis a Sanremo. "Viene prima il progetto, poi il conduttore",...