Il Milan di Rino Gattuso andrà avanti fino al 2021

Calciomercato - mal di pancia in casa Juventus - Milan - Torino e Genoa : Il campionato di Serie A è nella fase decisiva ma si pensa anche alla prossima stagione ed al mercato. In particolar modo sono diversi i calciatori che soffrono di ‘mal di pancia’ e che al termine del campionato vorrebbero cambiare maglia. Partiamo dalla Juventus, tanta la concorrenza per Mario Mandzukic e che nella prossima stagione dovrebbe anche aumentare, per il croato potrebbero essere gli ultimi mesi con la Juventus. In casa ...

Milano. Palazzo Marino in Musica l’8 aprile chiaroscuri e dissonanze : Subito dopo Pasqua, domenica 8 aprile, alle 11, appuntamento con Palazzo Marino in Musica, in collaborazione con le Gallerie d’Italia,

Caccia in azione per allarme dirottamento su Torino e Milano : I forti boati uditi giovedì mattina in Lombardia erano legati ad una vera e propria emergenza. La manovra ha messo

PM MilanO APRE FASCICOLO PER VENDITA Milan/ Berlusconi-Li nel mirino : cosa sono gli “sos” bancari : Pm MILANO APRE FASCICOLO per VENDITA MILAN: Berlusconi-Li nel mirino, tre operazioni sospette, ma nessun indagato. Intanto fallisce la società di Li: club rossonero in VENDITA?(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 21:37:00 GMT)

Torneo di Viareggio - ottavi : Milan e Torino fuori ai rigori. Kulenovic-Montaperto gol : Juve avanti : Rigori amari, beffardi, senza appello. Torino e Milan, due tra le squadre favorite, salutano la Viareggio Cup agli ottavi di finale, eliminate da Rijeka e Parma dopo aver pareggiato 1-1 nei novanta ...

Olimpiadi Invernali 2026 : Italia - è partita la corsa. Tra Milano - Torino e il Veneto : chi la spunterà? Malagò incontra Bach : La corsa all’organizzazione delle Olimpiadi Invernali 2026 è già lanciata, il 10 settembre 2019 (a Milano) il Cio deciderà quale Paese potrà ospitare la rassegna a cinque cerchi e in Italia c’è grande fermento. Giovanni Malagò procede con i piedi di piombo dopo lo scotto di Roma 2024 ma nell’aria c’è un po’ di ottimismo. Ieri il numero 1 dello sport Italiano si è recato a Losanna per parlare con Thomas Bach, ...

Basket - Serie A : Venezia e Milano - è fuga. Reggio vola - Torino dov'è? : Le sconfitte di Avellino e Brescia, permettono la fuga a Venezia e Milano. Varese intanto completa il poker: è l'unica in Serie A ad aver battuto almeno una volta le attuali prime quattro della ...

Torneo di Viareggio : Torino - agli ottavi c'è il Rijeka. Inter con la Pro Vercelli - Milan col Parma. : Dando un occhio alla fase a gironi, chi non sorride è il Torino. A punteggio pieno nel proprio raggruppamento, i granata hanno forse gli ottavi di finale più ostici, nella settantesima edizione della ...

La lista di Conte al PSG : tremano Inter - Milan - Juventus - Torino e Napoli Video : Per la sessione estiva del calciomercato 2018 ci saranno diversi movimenti anche per le panchine, tra cui Antonio #Conte, che potrebbe lasciare il Chelsea per trasferirsi al #paris saint-germain. L'allenatore salentino non sta passando un buon periodo con i blues, dove diversi passi falsi, tra campionato e Champions League, stanno determinando il suo futuro, che molto probabilmente sara' lontano da Londra. L'ultima pesante sconfitta è arrivata ...

Palazzo Marino investe sul car pooling a Milano : La Giunta ha approvato le linee guida della gara che consentirà di individuare i gestori di applicazioni di car pooling

Esclusiva CalcioWeb - Milan-Torino-Sampdoria - incredibile intreccio di calciomercato : valzer di attaccanti : Il campionato di Serie A è entrato nella fase decisiva ma si pensa anche al calciomercato per la prossima stagione ma in particolar modo incredibile valzer di attaccanti. Tutto parte dal Milan che è pronto a tornare alla carica per Belotti, l’attaccante del Torino non sta disputando una buona stagione, ben al di sotto delle aspettative. La valutazione di 100 milioni stabilita da Cairo è un lontano ricordo, l’affare potrebbe ...

Arsenal-Milan - Welbeck su Wikipedia diventa... ballerino professionista : Intrusione nel profilo dell'attaccante dopo il rigore inesistente assegnato ai Gunners. Commento poi rimosso