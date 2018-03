Il Governo regionale cancella | per sbaglio | le Soprintendenze

'Il Governo regionale impugna la norma che ha proposto' : La nota è dell'ex assessore all'Economia, Alessandro Baccei, che commenta la decisione della giunta regionale di impugna re la legge di Bilancio 2018 nella parte in cui taglia le spese per la Sicilia ...

Veneto : assessore regionale - su emergenza frane il Governo batta un colpo : Venezia, 23 gen. (AdnKronos) - “Una delle emergenze su cui non si può continuare a far finta di nulla è quella delle frane, per questo abbiamo chiesto più volte al governo nazionale di battere un colpo in tal senso”. A dirlo è l’assessore regionale alla Difesa del Suolo Cristiano Corazzari che evide