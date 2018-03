Il giorno di Puigdemont davanti ai giudici tedeschi Negli scontri a Barcellona 87 feriti

huffingtonpost

(Di lunedì 26 marzo 2018) L'ex presidente catalano Carles, arrestato ieri in Germania sulla base del mandato d'arresto emesso venerdì dalla Corte suprema spagnola, comparirà oggialla Corte di Schleswig-Holstein per avviare il processo su richiesta delle autorità di Madrid.è in una prigione nella città di Neumunster, a sud di Kiel, dove era stato incarcerato dopo l'arresto presso una stazione di servizio lungo l'autostrada A7, poco dopo l'ingresso sul territorio tedesco dalla Danimarca.Lo scopo dell'udienza di oggi è quello di verificare l'identità del detenuto e iniziare l'iter per decidere sul mandato d'arresto europeo emesso dalla giustizia spagnola. Il periodo massimo per decidere ed eventualmente eseguire l'estradizione è di 60 giorni dall'arresto.La notizia dell'arresto, ieri sera, ha scatenato manifestazioni di strada ...