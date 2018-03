Il dramma degli orsi polari nello spot WWF diretto da Muccino

“Stella tra le stelle. Addio”. dramma tico lutto nella televisione italiana. Lei - indiscussa icona degli anni ’90 amatissima e seguitissima da tutti i vip - se ne è andata tragicamente. Fino alla fine si è presa cura del suo corpo meraviglioso che trattava in modo quasi maniacale. Resterà per sempre nel cuore di tutti : lutto nel mondo della televisione . Anche se sarebbe più giusto dire: lutto nel mondo dell’astrologia. Se ne è andata a 85 anni Sirio, l’astrologa dei vip sempre presente nei salotti televisivi. Impossibile dimenticare la sua lunga chioma bionda, lo sguardo ipnotico e il suo modo di vestire eccentrico e inconfondibile. Sirio è morta alle 23.30 di lunedì 19 febbraio all’ospedale di Niguarda dove era ricoverata da quasi un anno per via di un tumore ...

“La mia vita rovinata da un video hard”. Il dramma di una 19enne - protagonista involontaria di un filmato a luci rosse diventato virale. Le sue parole sincere - la reazione degli utenti in rete. Un caso che purtroppo ricorda tanti altri : Un momento di passione improvvisa immortalato per caso in un video diventato virale in rete, a causa della presenza delle telecamere di sicurezza che implacabili avevano filmato tutto. E che ha finito per rovinare la vita di lei, Caitlyn Kirby, ragazza di 19 anni e giovanissima manager di un negozio della catena Tesco che proprio tra scaffali e scrivanie si era lasciata andare a un rapporto sessuale con il collega 35enne Neville Fox. ...