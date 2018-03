Il discorso di Millie Bobby Brown ai Kids Choice Awards per gli “angeli” del massacro di

optimaitalia

(Di lunedì 26 marzo 2018)aiha conquistato la giovane platea con undedicato alle vittime deldi Parkland. La giovane star di Stranger Things è salita sul palco indossando una tuta in jeans che portava le scritte "Never again" e "March 4 our lives" ("Marciamo per le nostre vite"), due dei slogan della manifestazione contro l'uso delle armi.Premiata come attrice preferita dal pubblico durante l'evento creato dal canale Nickelodeon,ha voluto dedicare la sua vittoria alle vittime di tale atrocità, 17 ragazzi uccisi lo scorso 14 febbraio, mentre in tutto il Paese si marciava protestando contro l'uso delle armi. L'attrice quattordicenne, dopo aver ringraziato il giovane pubblico che l'ha votata, e dopo aver salutato gli amici e colleghi di Stranger Things, Sadie Sink e Caleb McLaughlin, ha ritirato il premio dicendo:"Come abbiamo visto un ...