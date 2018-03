Il delitto Varani | uno speciale docu-film dedicato al caso che ha scosso l’opinione

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 marzo 2018) Ilè la nuova produzione A+E Networks Italia, unoche ricostruisce ilcon immagini e testimonianze inedite e un accesso esclusivo al materiale delle indagini, mentre i dialoghi tra gli attori delle ricostruzioni si basano sulle parole dette durante gli interrogatori. Il programma sarà in anteprima assoluta per l’Italia da Crime+Investigation (in esclusiva su Sky al canale 118) martedì 27 marzo alle 22.00. La sera del 5 marzo 2016, nella caserma dei carabinieri di Piazza Dante a Roma, Manuel Foffo, studente di giurisprudenza 29enne fuori corso viene interrogato dalle forze dell’ordine. Manuel è stato arrestato perché ha confessato al padre Valter di aver compiuto un omicidio nel suo appartamento di via Igino Giordani 2, nel quartiere Collatino. La vittima, che Manuel dice di non conoscere, è Luca, 23 anni, originario della Macedonia, figlio ...