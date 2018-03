“Il cordone era ancora attaccato” Una madre crudele Si sveglia presto con dei dolori

caffeinamagazine

(Di lunedì 26 marzo 2018) Una gravidanza indesiderata che ha avuto il peggiore degli epiloghi. È quello che è accaduto a Camille Wasinger-Konrad una ragazza di 23 anni di Highlands Ranch, nello stato del Colorado (Usa). Oggi la giovane per la crudeltà del gesto che ha compiuto è stata arrestata dalla polizia con la terribile accusa di infanticidio. La dinamica dei fatti è completamente assurda e sintomo di una ignoranza profonda e di una non consapevolezza del valore della vita. La giovane ha infatti partorito di nascosto in casa e poi non ha esitato a liberarsi del neonato in un modo sconcertante: lo ha lanciato letteralmente oltre la recinzione nel giardino dei vicini conilombelicale attaccato. La macabra scoperta è avvenuta circa 15 ore dopo, quando la vicina di casa della donna è uscita in giardino con il cane scoprendo una scia di sangue a terra e sulle sdraio. Di fronte a questa ...