Il centro commerciale di Kemerovo in Siberia brucia ancora Sono finora 64 i morti

KEMEROVO - INCENDIO centro commerciale RUSSIA/ Siberia - strage di bambini : il cordoglio di Papa Francesco : RUSSIA, INCENDIO in CENTRO COMMERCIALE Siberia. Ultime notizie video: almeno 64 morti, vari dispersi, tra questi molti bambini. Numeri al momento incerti, intanto è stata aperta un'inchiesta(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 17:05:00 GMT)

Russia - incendio centro commerciale Kemerovo/ Siberia - video ultime notizie : 64 morti - “la porte bloccate” : Russia, incendio in centro commerciale Siberia. ultime notizie video: almeno 64 morti, vari dispersi, tra questi molti bambini. Numeri al momento incerti, intanto è stata aperta un'inchiesta(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 11:55:00 GMT)

Russia - fiamme nel centro commerciale : almeno 64 i morti a Kemerovo : ... "La causa è la negligenza, le norme esistono e sono fissate, ma il mondo in cui noi le seguiamo è la causa catastrofica di tutto il male a cui oggi assistiamo", ha dichiarato la delegata del ...

Russia - incendio in centro commerciale in Siberia : 53 morti - molti sono bambini : Almeno 53 persone, tra cui molti bambini, sono morte in un incendio divampato domenica in un centro commerciale a Kemerovo, città industriale della Siberia. Il rogo è scoppiato intorno alle 11 al terzo e ultimo piano, orario in cui il centro era molto affollato essendo domenica. Secondo i primi elementi emersi dalle indagini, il rogo sarebbe divampato in una zona dedicata ai bambini, probabilmente a causa di un bimbo che aveva con sé un ...

