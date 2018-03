Il campionato greco riprenderà sabato dopo la sospensione di tre settimane per i

Chi è Savvidis - il presidente con la pistola che ha fatto sospendere il campionato di calcio greco : Sembrava " Pistole e palloni ", il libro di Guy Chiappaventi. Invece era una partita di calcio: PAOK Salonicco-AEK Atene. Sospesa dopo che il presidente della squadra bianconera, Ivan Ignatyevich ...

Il governo greco ha sospeso il campionato di calcio nazionale per i disordini avvenuti durante PAOK Salonicco-AEK Atene : Al termine di un incontro con il primo ministro Alexis Tsipras, il ministro dello Sport greco Giorgos Vasileiadisha ha comunicato la sospensione indeterminata del campionato di calcio nazionale per i disordini avvenuti nella partita giocata domenica sera tra PAOK Salonicco e AEK Atene. Nei The post Il governo greco ha sospeso il campionato di calcio nazionale per i disordini avvenuti durante PAOK Salonicco-AEK Atene appeared first on Il Post.

