Ieri Oggi Italiani Oggi | 26 marzo | non va in onda il programma di Rita Dalla Chiesa

Totò Schillaci/ Che cosa fa da quando ha lasciato il calcio? (Ieri Oggi italiani) : Totò Schillaci, torna in televisione il re delle Notti Magiche del Mondiale di Italia 1990. Parlerà degli azzurri che non sono riusciti a qualificarsi al prossimo? (Ieri oggi italiani)(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 10:48:00 GMT)

Giusy Versace/ Come se la caverà in Parlamento? (Ieri Oggi italiani) : Giusy Versace, Come se la caverà in Parlamento con il partito di Forza Italia? Il suo impegno e la grande voglia di fare sono stati ben ripagati finalmente. (Ieri oggi italiani)(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 09:41:00 GMT)

Spari davanti al bar di Poggiomarino - il sindaco chiama i carabinIeri : 'Il nostro paese è sicuro' : Interviene il sindaco di Poggiomarino, che ha chiesto chiarimenti alla locale stazione dei carabinieri e alla compagnia di Torre Annunziata, per tranquillizzare tutti in merito ai colpi esplosi una ...

“Non sono incinta!”. Ieri bellissima - oggi gonfia e paonazza. Attrice amata e osannata sul red carpet si è presentata in condizioni non ottimali. I fan felici si sono congratulati - ma la sua risposta ha gelato : “Ecco cosa mi succede…” : Ultimamente si era fatta notare per le sue forme più che generose. Paparazzata in aeroporto aveva fatto pensare a tutti che fosse incinta. In effetti, la bella star indossava in look molto casual, cappellone antipaparazzo, pantaloni e felpa. Ma dalla maglia che indossava usciva fuori un pancione tondo che non lasciava dubbi: tutti hanno pensato che fosse in dolce attesa. Poi l’ultimo red carpet di Drew Barrymore non ha fatto che ...

I DUE CARABINIeri/ Su Iris il film diretto da Carlo Verdone (oggi - 25 marzo 2018) : I due CARABINIERI, il film in onda su Iris oggi, domenica 25 marzo 2018. Nel cast: Carlo Verdone che ha diretto anche la regia, Enrico Montesano, Paola Onofri e Massimo Boldi. Il dettaglio.(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 09:05:00 GMT)

”Ma era così?”. Canessa - ciò che non avete mai notato. Guendalina irriconoscibile. Oggi labbra carnose - viso piallato e seno al top - ma Ieri (11 anni fa) le cose erano ben diverse : le foto che la incastrano : É nota al pubblico televisivo italiano per essere stata una concorrente del ”Grande Fratello”. Era la settima edizione e Guendalina Canessa in quell’occasione aveva dichiarato di voler partecipare al reality per: ”Dimostrare ai miei che riesco a fare qualcosa anche da sola, senza seguire più la loro strada”. Il suo carattere esuberante la rendono un personaggio molto amato, tanto che è ospite come opinionista di ...

Ieri Oggi Italiani : un format retrò che rincorre il gossip di oggi (foto gallery) : E' cominciato Ieri oggi Italiani, il nuovo programma di Rete 4 prodotto da VideoNews e Maurizio Costanzo e condotto da Rita dalla Chiesa che torna alla conduzione sul piccolo schermo. L'apertura della trasmissione avviene senza troppi fronzoli e giri di parole, quasi come se fosse la puntata zero di un qualsiasi canale di intrattenimento. Dalla Chiesa appare sorridente e rassicurante con un vestito rosso, saluta il pubblico, i musicisti ...

Ieri Oggi Italiani - stasera 19 marzo 2018 : ospiti della prima puntata Cecilia Rodriguez e Giulia De Lellis : Ideato da Maurizio Costanzo, va in onda ogni lunedì in seconda serata su Rete4 il nuovo salotto televisivo condotto da Rita Dalla Chiesa.

Rita dalla Chiesa/ "Condurrei il Grande Fratello - sarebbe divertente. Su Ieri Oggi Italiani - dico..." : Rita dalla Chiesa torna in tv grazie a Maurizio Costanzo con Ieri, oggi Italiani in onda su Rete 4 per un totale di 4 puntate. La vedremo alla conduzione del Grande Fratello o di Forum?(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 13:46:00 GMT)

Lory Del Santo/ E la morte dl figlio Conor : Non ho voluto vederlo quando è morto (Ieri Oggi Italiani) : Lory Del Santo a Ieri Oggi Italiani: la showgirl veronese sarà tra gli ospiti del programma condotto da Rita Dalla Chiesa, in onda su Rete 4 da lunedì 19 marzo 2018.(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 10:51:00 GMT)

SILVANA GIACOBINI/ È stata anche direttrice di Rita Dalla Chiesa (Ieri Oggi italiani) : La seconda puntata di Ieri oggi italiani sarà dedicata all’amore. Dunque è più che azzeccata la scelta di avere come ospite SILVANA GIACOBINI, giornalista regina della cronaca rosa in Italia(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 10:04:00 GMT)

Erminia Manfredi/ Moglie di Nino : Scoprivo i tradimenti e ascoltavo le sue scuse... (Ieri Oggi Italiani) : Erminia Manfredi a Ieri Oggi Italiani per raccontare la sua vita dopo la morte dell'amato Nino Manfredi e i 50 lunghi anni di matrimonio che li ha visti insieme. (Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 09:59:00 GMT)

Corinne Clery/ Da Beppe Ercole a Angelo Costabile : "Mi ha convinto con la dolcezza" (Ieri Oggi Italiani) : Corinne Clery a Ieri Oggi Italiani: l'attrice francese sarà tra gli ospiti della prima puntata del nuovo programma condotto da Rita Dalla Chiesa.(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 09:37:00 GMT)

'Ieri Oggi Italiani' su Rete4 dal 19 marzo con Rita Dalla Chiesa e Maurizio Costanzo : Maurizio Costanzo e Rita Dalla Chiesa per il nuovo programma ' Ieri Oggi Italiani ' , al via lunedì 19 marzo su Retequattro. Otto seconde serate al lunedì sera sulla famiglia, lo sport, il cibo, la ...