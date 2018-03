I vescovi non ostacolano un governo Lega M5S Non temiamo nulla | ciò che conta è il

Elezioni - benedizione della Chiesa al M5S? Bagnasco : “Non bisogna avere paura”. Ma arriva la resa dei conti tra i vescovi : Dopo la benedizione di san Gennaro, per Luigi Di Maio potrebbe arrivare anche quella della Chiesa. Era il 19 settembre scorso quando l’allora candidato premier del Movimento 5 Stelle si presentò nel Duomo di Napoli per assistere al miracolo del patrono dei partenopei. Un bacio, quello Di Maio al sangue di san Gennaro, che fece il giro del mondo e fu subito letto come un chiaro invito al dialogo indirizzato alle gerarchie d’Oltretevere. Appena ...

LETTURE/ Custodi - non funzionari : la lezione di Agostino ai vescovi : Nelle Chiese cristiane il vescovo è il responsabile di una chiesa locale ed è considerato successore degli apostoli. La storia della parola "episkopos". MORENO MORANI(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 06:09:00 GMT)LETTURE/ I pagani e i "gentili", strani uomini in attesa di un nuovo popolo, di M. MoraniLETTURE/ "Sacramentum", il viaggio di una parola dai campi di battaglia a sant'Agostino, di M. Morani

Salvini ai vescovi pro immigrati : Il Vangelo non dice di accogliere tutti : Il giuramento di Matteo Salvini non è piaciuto a monsignor Gian Carlo Perego, arcivescovo di Ferrara conosciuto come "il vescovo dei profughi" per il suo impegno in favore degli immigrati durante il suo mandato alla fondazione Migrantes, l'ente della Caritas che si occupa di migranti. "Qui ci ritroviamo di fronte a un leader che in maniera contraddittoria si presenta col Vangelo e col rosario - ha detto a ...

Elezioni - i vescovi della regione invitano i cattolici a non astenersi : 'Ma scegliete i nostri valori' : Tutti i cristiani, anche i Pastori, sono chiamati a preoccuparsi della costruzione di un mondo migliore'.

La Cei non si immischia ma i vescovi calabresi lanciano appelli per fermare il voto di scambio : La politica 'è cosa seria: non è qualcosa di accessorio da lasciare nelle mani di traffichini, affaristi e ciarlatani'.

Vaticano - il Papa : "Cardinali e vescovi non più automaticamente in pensione a 75 anni" : Pubblicato il Motu proprio "Imparare a congedarsi": all'arrivo dell'età limite non cesseranno ipso facto dal loro ufficio ma devono presentare rinuncia al...