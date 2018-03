I Riina pagano le tasse usando la rateizzazione

ilgiornale

(Di lunedì 26 marzo 2018) La moglie di Totò, Ninetta Bagarella, si è recata al Comune di Corleone per pagare gli arretrati della tassa rifiuti. Conto totale, come riporta Repubblica Palermo, di 600 euro. La moglie dell'ex Capo dei Capi ha deciso di "rateizzare" il debito con l'amministrazione comunale e ha chiesto di saldare pure la figlia Lucia che deve ancora 400 euro. A quanto pare gli eredi dihanno deciso di saldare i conti con il Fisco.Di fatto si tratta di una inversione di tendenza a Corleone. Nel Paese che per anni è stato il simbolo della mafia, gli uomini di Cosa Nostra non hanno mai pagato le. Il Comune qualche tempo fa è stato sciolto per infiltarzione mafiosa. Poi l'arrivo di tre commissari che di fatto hanno cominciato a mandare le cartelle esattoriali a casa dei mafiosi. Il gesto di Ninetta Bagarella ha stupito gli stessi impiegati dell'amministrazione comunale per due motivi. ...