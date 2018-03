I Paesi con più analfabeti funzionali | il triste primato dell' Italia e come incide nel

Le giostre polesane conquistano i Paesi arabi : ... di dimostrare come gli imprenditori che si sono specializzati in realtà molto particolari mettono insieme eccellenze che non troviamo in nessun'altra parte del mondo. Il meeting ha una valenza ...

Crans Montana : Paesi africani si accordano su sviluppo congiunto del continente africano - : Insieme non possiamo solo cambiare l'Africa ma il mondo intero!". Il forum di quest'anno ha riunito i delegati di 49 paesi africani. Le parti hanno discusso la possibilità di attuare progetti ...

Spazio - Copernicus : Ue firma accordi cooperazione con quattro Paesi : Roma, 21 mar. , askanews, L'Ue ha firmato accordi di cooperazione per l'Osservazione della Terra con Brasile, Cile, Colombia e India che garantiscono un accesso libero, completo e aperto ai dati del ...

Instagram porta la condivisione dei post nelle Storie e Shopping in altri otto Paesi (anche in Italia) : Ci sono delle interessanti novità in arrivo su Instagram, che renderanno possibile la condivisione dei post nelle Storie e porteranno la nuova funzione Shopping in altri otto Paesi, tra i quali rientra anche l'Italia. La prima feature è in fase di test per un numero limitato di utenti, mentre la seconda è stata ufficialmente annunciata da Instagram. L'articolo Instagram porta la condivisione dei post nelle Storie e Shopping in altri otto Paesi ...

Porta Sky in Europa. Da aprile i programmi che ami viaggiano con te nei Paesi UE : Da aprile, se sei un cliente Sky e utilizzi un metodo di pagamento italiano, ti basterà accedere alle app dagli stessi dispositivi che utilizzi in Italia e scegliere il programma che vuoi guardare, senza alcun costo aggiuntivo. In base alla composizione del tuo abbonamento, potrai utilizzare Sky Go e Sky Go Plus, <str...

Farnesina - riunione con 40 Paesi : sostegno alle Forze di sicurezza libanesi Video : Ampio sostegno internazionale al processo avviato dal Governo libanese per rafforzare le capacita' e l'efficacia delle Forze di sicurezza. Così il ministro degli Affari esteri, Angelino Alfano [Video], in una nota riportata dal sito della #Farnesina, sulla riunione Lebanon building trust: a viable security for the country and the region, tenutasi a Roma. Presenti i rappresentanti di quaranta Paesi. Un'occasione per sostenere la sovranita' e, ...

Farnesina - riunione con 40 Paesi : sostegno alle Forze di sicurezza libanesi : "Ampio sostegno internazionale al processo avviato dal Governo libanese per rafforzare le capacità e l'efficacia delle Forze di sicurezza". Così il ministro degli Affari esteri, Angelino Alfano [VIDEO]...

Le elezioni in Europa creano una catena continua di Paesi filorussi : ... l'esistenza di una catena ininterrotta di paesi che hanno confini in comune e che si riconoscono nella visione del mondo che domina al Cremlino diventa un fatto importante per gli anni a venire. ...

Trump firma dazi - flessibilità con Paesi amici. Malmstroem : dialogo è prima opzione. Cina si oppone : Donald Trump ha firmato i dazi al 25% sull'acciaio e al 10% sull'alluminio importati pur confermando l'intenzione di "mostrare flessibilità e cooperazione con i paesi amici". Reagisce l'Ue, che attraverso il Commissario europeo per il commercio, Malmstrom, ricorda che l'Unione è uno stretto alleato degli USA e che dovrebbe essere esclusa da queste misure". La Cina avverte che si difenderà, la Corea del Sud, valuta un ricorso al Wto

Trump firma i dazi. Tycoon : "Flessibili con Paesi amici" : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Trump firma i dazi ma con qualche esenzione per i Paesi amici : Sfidando la comunità internazionale, i mercati e le istituzioni finanziarie mondiali (ultimo in ordine di tempo Mario Draghi), il suo partito e alcuni ministri chiave, Donald Trump vara i dazi, che entreranno in vigore entro 15 giorni, al 25% sull’acciaio e al 10% sull’alluminio con una cerimonia in pompa magna alla Casa Bianca, davanti ai rappres...

Gli undici Paesi che firmano l'accordo transpacifico contro il protezionismo di Trump : Proprio in un momento di grandissimo rischio di nuove guerre commerciali, il processo di liberalizzazione del trading internazionale ha una ripartenza da Santiago del Cile, con la firma di un accordo ...

Trump pronto ad approvare i dazi ma con qualche esenzione per i Paesi amici : Donald Trump ha suggerito che l’Australia e «altri Paesi» potrebbero essere esentati dai dazi su acciaio e alluminio, insieme a Messico e Canada....

Borsa Tokyo chiude con +0 - 54%. Dazi Trump - si spera su esenzioni verso alcuni Paesi : L'indice Nikkei 225 della Borsa di Tokyo ha chiuso in rialzo dello 0,54% a 21.368,07 punti. Azionario asiatico positivo, sulla scia degli ultimi sviluppi che riguardano il caso dei Dazi doganali su ...