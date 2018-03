I nostri lettori | ecco chi voteremmo come sindaco di Rio

Pd : Fregolent - nostri elettori vogliono chiarezza ed unità : Roma, 17 mar. (AdnKronos) – “In questi ultimi anni le critiche interne al Pd hanno messo in secondo piano i risultati ottenuti dal governo”. Lo afferma Silvia Fregolent, deputata del Partito democratico. “Una stagione di riforme reali e di portata storica -aggiunge- è stata offuscata da una serie interminabile di scontri tra la classe dirigente del partito. Il Pd dopo il 4 marzo ha voltato pagina, il nostro elettorato ...

Leu apre ai Cinque stelle : "I nostri elettori sono andati lì" : E anche da Mdp, l'altro troncone di Leu guidato da Pietro Grasso, si sprecano le aperture al dialogo con Luigi Di Maio: 'Lì c'è un pezzo del nostro mondo. Il confronto è necessario a verificare la ...

Rispondere alla solitudine degli elettori per recuperare i nostri voti andati ai 5 stelle : Non vedo altra strada che quella di una riflessione collettiva e plurale per reagire a una sconfitta elettorale che non ha eguali nella storia repubblicana né per il PD, né per i partiti della sinistra dalla cui tradizione proviene.Provo ad indicare solo alcune delle questioni su cui aprire questa riflessione, e dico subito che ritengo che nel nostro lavoro di analisi sarebbe bene giovarsi non solo degli strumenti tradizionali ...

Xiaomi Mi A1 : sconto esclusivo di 15€ per i nostri lettori : Honorbuy.it non finisce mai di stupire, e in questo weekend ci ha dato l’opportunità di segnalarvi un codice sconto esclusivo che vi farà risparmiare ben 15 euro sull’acquisto di uno Xiaomi Mi A1 in versione Internazionale (supporta la Banda 20) con 4GB di RAM e 64GB di memoria interna. Lo store è di sicuro uno dei più famosi ed affidabili in Italia, soprattutto quando si tratta di Xiaomi, e in questi giorni il sito stesso aveva già ...

Inter - per i nostri lettori subito ritiro punitivo. Tifosi furiosi sui social : Il 77% dei nostri lettori ha deciso: l'Inter dovrebbe andare in ritiro prima della sfida con il Benevento. Non così per il restante 23%. Dopo la sconfitta di ieri contro il Genoa i Tifosi sono sempre ...