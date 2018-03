I messaggi di cordoglio a Rita Dalla Chiesa per la scomparsa di Fabrizio Frizzi | Il

huffingtonpost

: #CiaoFabrizio: sono tantissimi i messaggi di cordoglio e i ricordi che amici e colleghi, ma anche esponenti del mon… - SkyTG24 : #CiaoFabrizio: sono tantissimi i messaggi di cordoglio e i ricordi che amici e colleghi, ma anche esponenti del mon… - repubblica : Addio a #FabrizioFrizzi, i messaggi di cordoglio sui social network - SkyTG24 : Addio Fabrizio Frizzi, da Carrà a Favino il cordoglio sui social -

(Di lunedì 26 marzo 2018) "Carati siamo vicini in questo triste momento". Sulla bacheca Facebook diilo si ripete in diversi post. Gli utenti, dopo ladell'ex marito, stanno rilasciando parole di solidarietà e supporto alla conduttrice, che ha trascorso al suo fianco 15 anni.si conobbero nel 1983, entrambi conduttori della trasmissione"Tandem" e il loro amore divenne matrimonio nel 1992. Dopo sei anni annunciarono la separazione, la stampa parlava di un tradimento da parte del conduttore, ma i due non hanno mai confermato, non si sono mai attaccati e qualche tempo più tardi si sarebbero mostrati insieme, a testimonianza di un legame ancora vivo nonostante il fallimento del matrimonio.Un'unione importante, percepita dal pubblico televisivo, che dopo il lutto, rivolge all'ex il suo pensiero. "Tutti sappiamo ...