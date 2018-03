I Listini europei mancano il rimbalzo. Milano giù con le banche : Rimbalzo mancato per Piazza Affari e le altre principali Borse europee , che terminano la seduta in territorio negativo nonostante l' ottimo avvio di Wall Street . A prevalere sono ancora una volta i ...

Piazza Affari maglia nera tra i Listini europei : A prevalere sono nuovamente i timori per le ripercussioni sull'economia globale di una eventuale guerra commerciale alla luce della decisione del Presidente Trump di imporre dazi su acciaio e ...

Wall Street tira la volata alla Borse. Listini europei in rialzo : MILANO - Ore 9.30. Partenza a passo sostenuto per le Borse europee che si accodano ai rialzi visti ieri a Wall Street . Milano sale dell'1,04%, Londra sale dello 0,59%, Francoforte dello 0,54% e ...

Piazza Affari zavorra i Listini europei : Teleborsa, - Piazza Affari amplia il rosso a metà giornata . La borsa milanese partita in lieve ribasso insieme ai principali mercati di Eurolandia, ora si mostra in coda ai listini. Sulla borsa ...

Avvio in ribasso per i Listini europei : Roma, 13 feb. , askanews, - Partenza in ribasso per le borse europee. Francoforte cede lo 0,27%, mentre Parigi perde lo 0,29%. Calo meno accentuato per Londra, che cede lo 0,08%. 13 febbraio 2018 ...

Partenza al ribasso per i Listini europei : Teleborsa, - Indietreggiano in avvio le principali borse europee , dopo la pausa di riflessione presa ieri da Wall Street nonostante l'accordo sul budget che ha evitato lo shutdown. L' Euro / Dollaro ...

Borse - Wall Street apre in forte calo dopo il crollo di ieri. Listini europei giù : Apertura in forte calo per Wall Street. Il Dow Jones perde il 2,20% a 23.808,78 punti, il Nasdaq cede l'1,88% a 6.841,22 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno il 2,09% a 2.593,67...

Borsa - Listini europei in calo dopo lo scivolone di Wall Street e i ribassi dei mercati asiatici : Borse europee tutte in calo, in apertura, sulla scia del lunedì nero dei listini Usa. Che nella notte italiana ha scatenato forti vendite sulle piazze asiatiche, con Tokyo giù del 4,73%, Shanghai del 3,4% e Hong Kong del 4,55 per cento. Gli analisti attribuiscono la correzione di rotta dei mercati statunitensi, positivi da mesi, ai dati sull’aumento dei salari, che sono cresciuti al tasso più rapido dal 2009. Questo fa ritenere che la Fed ...

Segni misti tra i Listini europei. Realizzi su FCA : (Teleborsa) - Tutti Segni più in chiusura per i listini europei , ad eccezione di Piazza Affari, che archivia una seduta all'insegna della debolezza. La borsa di Milano, interrompe così il rally ...

Giornata di acquisti per i Listini europei : (Teleborsa) - Finale in territorio positivo per i principali mercati di Eurolandia , Piazza Affari compresa, grazie all'accordo in Germania per formare il Governo. Da segnalare anche l'ottimismo per ...