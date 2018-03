I film Netflix non saranno al Festival di Cannes | ecco perché

Cannes 2018 - al bando i film di Netflix e i selfie : Alla prossima edizione di Cannes in partenza a maggio non saranno ammessi i titoli della piattaforma di streaming né le foto sul tappeto rosso

Cannes 2018 - al bando i film di Netflix e i selfie : L’anno scorso il festival di Cannes aveva accolto nel suo cartellone ben due produzioni cinematografiche di Netflix, Okja e The Meyerowitz Stories. Ma subito erano scoppiate le polemiche, soprattutto dei rappresentanti delle sale cinematografiche francesi, contro un modello di distribuzione che prevede la diffusione dei titoli direttamente sulla piattaforma di streaming senza passare dai cinema. Un modello a cui anche gli organizzatori ...

Un sogno chiamato Florida - intervista a Sean Baker : "Non girerò mai un film per Netflix" : ... sitcom dove umani interagiscono con pupazzi , n.d.r., , che è il tipo di prodotto che funzionerebbe meglio su una piattaforma di streaming che su un network tradizionale. Su questo mi trovo d'...

Netflix - ecco i film che spariranno ad aprile : Tutti pronti al binge watching? Il mese di aprile vedrà la scomparsa da Netflix, tra gli altri, di Benvenuti al Sud e del suo seguito, de La ragazza dall’orecchino di perla e soprattutto di una bella fetta di film Marvel. Parliamo della trilogia di Iron Man, di due Thor e del primo film dedicato agli Avenger. Questo è probabilmente il primo passo verso una progressiva demarvelizzazione di Netflix, in attesa che Disney faccia la sua mossa ...

Netflix rivela i 10 film horror che la gente non riesce a finire perché troppo spaventosi - : Nextflix ha inviato a Forbes la lista dei dici film horror che sarebbero 'troppo spaventosi da non riuscire a guardarli per intero' . Il servizio di streaming, per assemblare questa lista, ha osservato il momento in cui gli utenti hanno interrotto la pellicola, e sono entrati nella top 10 dei film più spaventosi di tutti, quelli che sono stati ...

I 10 film horror più paurosi che puoi vedere su Netflix : Se c’è qualcuno che non ama gli spoiler, sono, assieme agli amanti della detection, gli appassionati di horror. Perché la paura è in gran parte in quello che temi possa arrivare da un momento all’altro e, se c’è una cosa che non vuoi, è proprio che qualcuno avvisi prima della ‘stoccata’ che lascia senza fiato. Il risultato, rivelano le statistiche di Netflix Italia, è che nel binge whatching di alcuni classici ...

There's Someone Inside Your House : Netflix produrrà il film horror : ... 21 Laps di Shawn Levy , che ha già collaborato con la piattaforma di streaming per realizzare Stranger Things , e James Wan . Tra le pagine si racconta la storia di una studentessa del liceo che ...

Netflix : alcuni film sono 'troppo spaventosi' per una fetta di iscritti? : ... ma non sono riusciti a "sopravvivere" fino alla fine! Tuttavia, è bene tenere presente che le variabili in base alle quali un utente può smettere di vedere un prodotto in streaming possono essere ...

Annientamento - il libro da cui è tratto il film Netflix : Quattordici miglia nei boschi, percorse su e giù da uno scrittore nel corso diciassette anni di passeggiate in mezzo alla natura; e un faro, nel mezzo di questo angolo ancora selvaggio della Florida settentrionale. È la prima ispirazione di Annientamento (Annihilation), il romanzo del 2014 che nel giro di pochissimo è diventato un film per Netflix. E prima ancora è stato tradotto in italiano per Einaudi. Non una cosa ovvia per quello che in ...

Annientamento : il film con Natalie Portman dal 12 marzo in streaming su Netflix : Natalie Portman , ma non solo. « Annientamento », disponibile in streaming su Netflix a partire dal 12 marzo, è un film di fantascienza tratto dal primo capitolo della «Trilogia dell'Area X» di Jeff VanderMeer e tra i protagonisti vanta anche Oscar Isaac, Jennifer ...

Jared Leto è un killer della yakuza in The Outsider - il nuovo film Netflix che omaggia Refn e Kitano. La recensione - Best Movie : Questo soprattutto c'è di Refn nel film, l'idea di un mondo in cui la violenza non è un momento del racconto, ma il suo contesto , il linguaggio che viene parlato da tutti. Mancano figure positive ...

Extreme Universe : i fumetti di Rob Liefeld diventeranno una serie di film per Netflix : Non vedo l'ora di mostrare al mondo cosa abbiamo in programma ". Home News Extreme Universe: i fumetti di Rob Liefeld...

Con Netflix i genitori potranno bloccare i film e avere maggior controllo sulla tv dei bambini - : Oltre a questo sistema, i genitori potranno personalizzare il sistema di controllo bloccando con un PIN determinati spettacoli e film. Una scelta interessante per le famiglie, che si potranno sentire ...