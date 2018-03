I donuts vanno di moda Il best 10 shopping

vanityfair

(Di lunedì 26 marzo 2018) I doughnuts (o, per semplificare) sono il tipico dolce americano di cui tutti andiamo ghiotti. La loro forma è quella della ciambella, ovviamente con il buco: sono fritti, spesso farciti, ma i più famosi sono con granella di zucchero, cioccolato o glassa di succo d'acero sulla superficie. In una parola sono deliziosi! E soprattutto fanno venire l'acquolina in bocca al solo pensiero anche se, ahinoi, rientrano nella categoria del junk food e così salutari proprio non sono. Ma, come ci insegna la frase «Mmm ciambelle! C'è qualcosa che non riescono a fare?» di Homer Simpson, queste frittelle possono davvero fare tutto. Anche essere «consumate» tutti i giorni senza farci prendere nemmeno un etto.