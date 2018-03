I 100 russi espulsi da Usa e Ue  Mosca annuncia ritorsioni

Spia avvelenata in Inghilterra - Europa e Usa espellono più di 100 diplomatici russi : In Europa anche l’Italia e la Germania tra i Paesi che hanno ordinato il rientro in russi a di funzionari russi ...

Mondiali Russia - -100 giorni : la clamorosa sfida di palleggi [VIDEO] : Mondiali in Russia, cresce l’attesa per l’inizio della competizione, si preannuncia uno spettacolo incredibile. Tante squadre in corsa per la vittoria finale, non parteciperà incredibilmente l’Italia, eliminata dopo lo spareggio contro la Svezia, si tratta si un’assenza pesantissima. Per la Nazionale italiana inizia il periodo di rinascita, si avvicinano le prime amichevoli e per il momento è stato nominato Ct Di Biagio ...