Honor 7A | ecco presunti design | caratteristiche e prezzo

Honor 7A dovrebbe essere presentato il 26 marzo : ecco le sue presunte feature : Huawei avrebbe in progetto di lanciare nei prossimi giorni un nuovo smartphone Android: stiamo parlando di Honor 7A. Scopriamo insieme le sue feature

Uno spot di Honor 7C sarebbe scappato via a tre giorni dal lancio : eccolo (video) : Mancano meno di tre giorni alla presentazione di Honor 7C, ma grazie alle indiscrezioni potremmo già conoscerlo bene: ecco uno spot "scappato" all'azienda

Honor 8 Pro / Honor V9 : ecco le feature in arrivo con i prossimi aggiornamenti : Sono in arrivo alcune interessanti novità per i possessori di uno smartphone molto popolare come Honor 8 Pro (Honor V9). Scopriamo insieme di cosa si tratta

Honor 7C e Meizu E3 si avvicinano : ecco schede tecniche e date di presentazione : Honor 7C e Meizu E3 tornano oggi protagonisti di nuove interessanti informazioni, che includono le schede tecniche complete e le date di presentazione dei due nuovi smartphone Android, che si terranno rispettivamente il 12 ed il 21 marzo. Scopriamo insieme i nuovi Honor 7C e Meizu E3.

Huawei Enjoy 8 e Honor 7C svelati dal TENAA : ecco le caratteristiche : Dal TENAA (l'ente cinese che si occupa di telecomunicazioni) arrivano immagini e informazioni su un nuovo smartphone che sarà presto lanciato, Huawei Enjoy 8

Screenshot Honor 9 Lite Ecco come si fa : Oggi vi spiegheremo come si fa uno Screenshot Su Honor 9 Lite, creare uno Screenshot, scattare Screenshot su Honor 9 Lite, Salvare schermata su Honor 9 Lite Honor 9 Lite la guida su come scattare Screenshot su telefono Android Honor Honor 9 Lite come catturare Screenshot su Honor 9 Lite. Salvare schermata su Honor 9 Lite e creare uno Screenshot su Honor

San Valentino con Honor 7X - ecco il regalo perfetto per gli innamorati - : Passano i giorni e gli innamorati di tutto il mondo continuano ad attendere la loro festa, il 14 febbraio, giorno di San Valentino , la ricorrenza perfetta per manifestare il proprio amore con un regalo speciale, quale modo migliore per regalarsi ...

Ecco quando sarà disponibile la nuova stagione di For Honor : Ubisoft annuncia che la stagione cinque di For Honor, Age of Wolves, sarà disponibile dal 15 febbraio, contemporaneamente su PlayStation 4, Xbox One e Windows PC. In concomitanza con il primo anniversario di For Honor, Age of Wolves migliorerà le basi dell'esperienza di gioco concentrandosi soprattutto sul bilanciamento degli eroi, il matchmaking e la connettività. disponibile come aggiornamento gratuito, Age of Wolves apporterà importanti ...

Recupero batteria Honor 7 evitando l’Assistenza e costi extra : ecco una guida : Sono trascorsi più di due anni dalla commercializzazione di uno smartphone come il cosiddetto Honor 7, il quale ha fatto registrare un volume di vendite superiore ad ogni aspettativa considerando anche il prezzo fissato dai vari store che l'hanno proposto al pubblico. Se da un lato è vero che in molti sono passati ad altro device, bisogna evidenziare anche che la maggior parte degli acquirenti ancora oggi si trovi tutto sommato abbastanza bene ...