“Ho il cancro” Spaventosa rivelazione Molto amata e famosa | dopo tanti anni di

“Ho il cancro”. Choc nella tv italiana. Lo comunica così ma è subito vergogna. Apprezzato da tutti per la sua sobrietà - il volto noto della televisione pubblica una foto dall’ospedale - informando della sua malattia. Ma sul web si scatena lo schifo degli sciacalli : “Muori - un cog*** in meno” : “Ciao a tutti i dem. Forza ragazzi, io torno presto in pista”. Tommaso Cerno, ex vicedirettore di Repubblica candidato con il Pd, ha annunciato di avere il cancro e su Twitter ha anche pubblicato la foto dall’ospedale. Tra gli auguri di pronta guarigione non sono mancati gli insulti e le critiche, soprattutto dal mondo vicino al Movimento 5 Stelle, con l’accusa di “sciacallata” e ...

“Ho il cancro”. L’annuncio choc del noto attore lascia il pubblico impietrito. “Spero di avere a disposizione ancora qualche anno su questo pianeta” - dice con molta serenità. Ha scoperto di essere malato durante una semplice visita di routine. Straziante : Ha postato un video online e ha rivelato ai suoi fan una cosa terribile: sta lottando con un cancro alla prostata. Il suo pubblico, che lo adora, è rimasto allibito di fronte a una notizia tanto terribile. Nessuno si aspettava che il mitico autore, attore e regista Stephen Fry. Come Fry stesso ha confessato, ha scoperto di avere un tumore poco prima di Natale. Di recente, poi, si è sottoposto a un intervento per la rimozione della prostata. “Il ...

Quarto Grado - Sabrina Scampini choc : “Ho avuto un cancro” : Sabrina Scampini confessa a Quarto Grado di aver avuto un tumore Si è paragonata alla ‘guerriera’ Nadia Toffa stasera Sabrina Scampini a Quarto Grado, dove ha spiazzato tutti, Gianluigi Nuzzi compreso, confessando in diretta di aver affrontato e sconfitto un cancro al seno. La Scampini, divenuta mamma alcuni anni fa, ha voluto dunque rendere partecipi della sua malattia tutti i telespettatori del programma che lei stessa ha condotto ...

“Ho avuto un cancro”. E in silenzio - la famosa giornalista ha combattuto. A confessarlo è stata lei. E dire che il suo repentino cambio di look aveva suscitato le critiche più disparate. Parole che ora pesano come macigni : Quei capelli grigi e qualche ruga di troppo non erano passati inosservati. Li aveva sfoggiati per la prima volta all’esordio nel suo ruolo di direttore di Rai Tre dando delle regole di sobrietà ed eleganza non vistosa. “Abbiamo ragionato su alcuni cambi di stile. Cambieremo nei programmi del day time le scenografie, le grafiche, le luci, e abbiamo pensato anche di ragionare su uno stile aggiornato per chi andrà in onda. Senza troppe ...

NADIA TOFFA - “Ho AVUTO IL CANCRO”/ Video Le Iene - piccola Gabriella : “siamo guerriere - i capelli cresceranno” : NADIA TOFFA, ha AVUTO il cancro: Video Le Iene. “Per questo ho AVUTO quel malore”. E si commuove in diretta. Le ultime notizie sulla giornalista: la piccola Gabriella le manda un messaggio(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 16:30:00 GMT)

Nadia Toffa : “Ho avuto un cancro” (video da Le Iene) : #NadiaToffa #LeIene pic.twitter.com/A6JVD3aPS2 — Diregiovani.it (@Diregiovani) February 11, 2018 Nadia Toffa torna in tv a Le Iene nella puntata di domenica 11 febbraio su Italia 1 e annuncia in diretta di avere avuto un tumore. Ecco il suo intervento. “Amo la sincerità e la spontaneità, voglio condividere con voi quello che mi è successo in […] L'articolo Nadia Toffa: “Ho avuto un cancro” (video da Le Iene) ...

