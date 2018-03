Hellblade Senua' s Sacrifice | l' action adventure di Ninja Theory arriverà su Xbox One

eurogamer

: Una data di uscita per la versione Xbox One di #HellbladeSenuasSacrifice. - Eurogamer_it : Una data di uscita per la versione Xbox One di #HellbladeSenuasSacrifice. - gamesnmoreit : Hellblade: Senua’s Sacrifice – Confermata ufficialmente la versione Xbox One in uscita ad aprile - Fernando_HC_ : RT @puloduploBR: #Hellblade Senua's Sacrifice chegando para Xbox One. #XoneX #Microsoft -

(Di lunedì 26 marzo 2018) Della possibile versioneOne di'sse ne era già parlato quando il titolo fu nuovamente classificato in Australia con il tag "multipiattaforma", ora, come segnala Dualshockers, apprendiamo cheha ufficialmente annunciato che il suofinalmente sull'ammiraglia di Microsoft.L'attesa non sarà molto molto lunga, in quanto il gioco verrà lanciato l'11 aprile. Supporterà l'HDR suOne S e sarà potenziato suOne X con tre diverse modalità.La modalità "Enhanced Visuals" offre effetti extra e qualità visiva per tutta l'esperienza, la modalità "High Framerate" viene eseguita a 60fps e la modalità "Alta risoluzione" viene eseguita con risoluzioni dinamiche fino a 4K.Read more…