Hellblade | Senua’s Sacrifice arriva su Xbox One

(Di lunedì 26 marzo 2018) Ninja Theory annuncia ufficialmente che: Senua’s, sarà disponibile anche suOne con tutte le dovute migliorie (solo per i possessori di One X) a partire da Aprile. Prima di proseguire con la lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord.: Senua’sdebutta suOne ad Aprile Secondo quanto annunciato dalla software house, il gioco sarà disponibile anche sulla console Microsoft dall’11 Aprile e supporterà sia l’HDR che le dovute ottimizzazioni. I possessori dellaOne X potranno dunque beneficiare di: Ottimizzazione del comparto visivo con effetti grafici aggiuntivi ed una qualità visiva migliore Framerate fisso a 60 Modalità alta risoluzione, per coloro che preferiscono giocare in 4K Dunque, come accade con molti altri titoli, i giocatori...