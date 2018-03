Hamilton | Col caldo Ferrari vanno forte

F1 - GP Australia 2018 : il colpo di genio della Ferrari. Vettel sorpassa Hamilton con strategia e virtual safety-car : La Formula Uno è a tutti gli effetti uno sport di squadra, si vince soltanto se il pilota e il team riescono a lavorare insieme ai massimi livelli, in perfetta sinergia. Oggi è funzionato tutto in casa Ferrari ed è stata la strategia adottata dal muretto a fare la differenza: il Cavallino Rampante ha conquistato il GP di Australia con Sebastian Vettel grazie al perfetto piano studiato dagli ingegneri e dai meccanici che hanno colto ...

F1 - Hamilton stellare in Australia conquista la pole ma le Ferrari gli stanno col fiato sul collo : Si entra finalmente nel vivo: motori accesi a Melbourne per le qualifiche del Gp d’ Australia . Dopo circa un’ora dall’ultima sessione di prove libere i piloti sono tornati in pista all’Albert Park Circuit a caccia delle migliori posizioni in griglia di partenza. Il primo pole man della stagione è un eccellente Lewis Hamilton , che è riuscito a chiudere davanti a tutti dopo una qualifica ricca di colpi di scena. A caratterizzare il Q3 è stato ...

F1 - Test Barcellona 2018 : risultati e classifica dei tempi della quarta giornata. Lewis Hamilton scatenato - Sebastian Vettel collauda la Ferrari : A Barcellona si è disputata la quarta giornata dei Test di F1. Al Montmelò si è conclusa la prima tranche di Test , si tornerà in pista settimana prossima per altri quattro giorni di prova, gli ultimi prima dell’inizio del Mondiale di Formula Uno. Sul circuito catalano abbiamo assistito alla prova di forza di Lewis Hamilton che si è scatenato : il Campione del Mondo ha siglato un perentorio 1:19.333 con le gomme medie dando una risposta ...

Tommy Hilfiger e Mercedes insieme - per “colpa” di Hamilton : «Negli anni passati, Mercedes ha sempre avuto uno stretto legame con un’altra azienda di abbigliamento. Lewis conosceva Tommy ed era convinto che il modo in cui questo marchio concepisce la moda, e l’ambiente che la circonda, facesse più al caso nostro. Me ne ha parlato nel periodo in cui stavamo cercando di capire se ci fossero i margini per rinnovare l’accordo con il precedente sponsor. Così gli ho detto: perché non ne parli ...