Guerra delle spie | l' Italia espelle due diplomatici russi

Giovedì nero delle Borse : la Guerra sui dazi spaventa i listini : Giovedì nero per le Borse europee, che chiudono con pesanti ribassi, affossate dalla guerra commerciale che si profila fra Stati Uniti e Cina e dalla perdita di slancio da parte dell'economia della zona euro. L'andamento fortemente negativo di Wall Street imprime, nel pomeriggio, un'ulteriore spinta alle vendite, che poi si raffredda nel finale. Piazza Affari è la peggiore , -1,...

Una delle punte di diamante del fotogiornalismo di Guerra sabato a Cuneo : Sergio Ramazzotti, noto giornalista, scrittore e fotografo di fama internazionale sarà l'ospite sabato 24 marzo , ore 21, del gruppo fotografico FotoLiberamente Michelin Sport Club Cuneo che organizza ...

Renato Brunetta : 'Matteo Salvini non il leader del centrodestra'. Presidenza delle Camera - Guerra totale tra Forza Italia e Lega : La battaglia politica per le presidenze di Camera e Senato si infiamma. Ad aprire le danze è stato Luigi Di Maio , leader del M5s, che sul blog 5 Stelle scrive: 'l dialogo per proporre i presidenti del Senato e ...

La Guerra delle spie e il braccio di ferro tra May e Putin : Ogni estate Salisbury si riempie di post-hippie e neopagani arrivati da tutto il mondo, ma – a parte le celebrazioni del solstizio tra i megaliti di Stonehenge – in questa cittadina del sudovest dell’Inghilterra si assiste di rado a qualcosa di insolito. Almeno fino al quattro marzo scorso, quando Salisbury è diventata l’epicentro della peggiore crisi scoppiata tra Regno Unito e Russia negli ultimi trent’anni. Quel ...

Guerra delle spie - la May espelle 23 diplomatici russi. Mosca : «Inaccettabile» : La Gran Bretagna espellerà «23 diplomatici russi, identificati come ufficiali dell'intelligence sotto copertura». Lo ha annunciato la premier britannica Theresa May nel suo...

Guerra delle spie - la May espelle 23 diplomatici russi. Mosca : «Inaccettabile» : La Gran Bretagna espellerà «23 diplomatici russi, identificati come ufficiali dell'intelligence sotto copertura». Lo ha annunciato la premier britannica Theresa May nel suo...

Atlantia-Acs - stop alla Guerra delle Opa e alleanza per il controllo di Abertis : Atlantia e Acs-Hochtief hanno trovato l’accordo su Abertis.?L’ipotesi è di presentarsi in maniera congiunta alla conquista del gruppo spagnolo. In particolare, verrà costituito un veicolo attraverso cui verrà promossa l’Opa su Abertis e sarà partecipato con quote assai simili dal gruppo italiano e da quello guidato da Florentino Perez. Una formulache sembra piacere al governo di Madrid...

Trump scatena Guerra commerciale - ecco i primi riflessi sui prezzi delle materie prime : Al contrario, potranno essere esentati non i Paesi, ma alcuni prodotti selezionati, se ritenuti necessari all'economia degli Stati Uniti. In questo contesto, i prezzi dello zinco sono scesi verso i ...

Palermo. Abbandono delle deiezioni canine : Guerra aperta : Per combattere uno dei fenomeni più diffusi ed odiati dai cittadini, cioè l’Abbandono delle deiezioni canine sui marciapiedi e nelle

Coop - scoppia la Guerra civile delle nomine : Roma - Mondo delle Cooperative senza pace. La guerra sotterranea per intaccare il gigante ConfCooperative e per la leadership nel mondo agricolo va avanti da oltre dieci anni. Da una parte la storica confederazione Cooperativa di area cattolica nata nel 1919, Confagricoltura e Cia, dall'altra chi cerca di intaccare la leadership delle (tante) imprese, agricole e no, che non fanno riferimento alla sinistra.Ultimo contendente in ordine di ...

Siria - Erdogan e Assad sull’orlo della Guerra. La mappa delle alleanze : Gli sviluppi ad Afrin complicano ancora una volta i piani di Putin in Siria ed Israele è pronta ad approfittarne per mettere in difficoltà Damasco. Ieri un convoglio di milizie alleate del governo di Bashar al-Assad è arrivato nel capoluogo del cantone curdo, assediato da tre lati dall’esercito turco e dai ribelli arabi schierati con Ankara. La sit...

La spada - il mestiere delle armi e l'arte della Guerra - SpazioGames.it : Durante gli anni in cui ho militato nell'associazione, è capitato di fare anche spettacoli più "educativi" che di intrattenimento, arrivando fino a stabilire un piccolo museo temporaneo nella mia ...

Il fronte delle donne : la Prima Guerra Mondiale e la questione femminile : Senza di loro il Paese si sarebbe fermato, eppure il contributo delle donne all'Italia impegnata nella Grande Guerra è ancora passato sotto silenzio. Sul palcoscenico Lucilla Galeazzi e Maria Rosaria Omaggio

La nave da Guerra britannica "taglia"la strada alla nave russa al largo delle coste turche - : L'incidente è avvenuto durante le esercitazioni NATO nel Mediterraneo e mar Nero, scrive il Daily Star, nei pressi del Bosforo settentrionale, al largo delle coste della Turchia. L'Enterprise arrivava ...