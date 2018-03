Beppe Grillo : «Salvini? Ci si può fidare di lui» | : Il sigillo del comico genovese sull’intesa: prima di esporsi ha aspettato che fosse chiusa la partita delle presidenze delle Camere |

Grillo : 'Salvini è uno che mantiene la parola data' Video : Tra il Movimento 5 Stelle e la #Lega Nord sino ad ora non c'è stato un buon rapporto, almeno a livello ufficiale. Il fatto è che i 5 Stelle hanno spesso sostenuto che la Lega fosse un partito aderente alla 'vecchia partitocrazia' italiana e, d'altro canto, i leghisti hanno spesso affermato che i grillini fossero un partito 'falsamente anti-sistema' ed eccessivamente demagogico. Recentemente, pare che qualcosa stia cambiando. Il fondatore dei 5 ...

Grillo : 'Salvini è uno che mantiene la parola data' : Tra il Movimento 5 Stelle e la Lega Nord sino ad ora non c'è stato un buon rapporto, almeno a livello ufficiale. Il fatto è che i 5 Stelle hanno spesso sostenuto che la Lega fosse un partito aderente alla 'vecchia partitocrazia' italiana e, d'altro canto, i leghisti hanno spesso affermato che i grillini fossero un partito 'falsamente anti-sistema' ed eccessivamente demagogico. Recentemente, pare che qualcosa stia cambiando. Il fondatore dei 5 ...

Grillo e i complimenti a Salvini : mai aveva avuto parole così per nessun altro : Per la prima volta a memoria di uomo, dopo anni di attacchi a qualunque leader politico, Beppe Grillo esprime clamorosi apprezzamenti per un avversario. È accaduto davanti alle telecamere dei Tg Rai mentre usciva dall'Hotel Forum a Roma, eletto a quartier generale per i giorni durante i quali si trattava per le presidenze di Camera e Senato. Dopo anni di battute, punzecchiamenti e insulti reciproci, il capo carismatico e fondatore, insieme al ...

Di Maio : la partita del premier sarà un'altra storia. Grillo : di Salvini ci si può fidare : Il candidato premier pentastellato prepara la sfida sul futuro premier. Tanti elogi al leader leghista, ma è presto per tirare conclusioni su future alleanze di governo -

