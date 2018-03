Grillo in Tribunale contro l’ex attivista - che gli lancia una mela marcia : “Dove hai messo I soldi del blog?” : Beppe Grillo atteso al processo al Tribunale di Napoli Nord di Aversa per deporre come teste d’accusa nel processo per diffamazione contro l’ex attivista pentastellato Angelo Ferrillo, contro il quale sporse denuncia Gianroberto Casaleggio nel gennaio del 2015, dopo le primarie del M5S di allora per la Regione. Ferrillo era candidato alle “Regionarie” e in seguito ad un post pubblicato su Facebook fu espulso dal Movimento. Dopo la morte del ...

M5s : guai Grillo - nuova causa in Tribunale : (ANSA) - ROMA, 12 GEN - Il Comitato Difesa dei Diritti dell'Associazione M5s, guidato dall'avvocato Lorenzo Borrè, fa una nuova battaglia a Beppe Grillo e lo trascina in Tribunale a Genova dove ha chiesto la nomina di un curatore che rappresenti la prima associazione M5s (2009), per curarne gli interessi. Il presupposto è che Grillo avallando la costituzione della terza associazione M5s a dicembre, concedendo il simbolo, sia ...

I guai giudiziari di Beppe Grillo non sono finiti - nuova causa in tribunale. Il Comitato per la difesa dei diritti dell'Associazione M5s solleva il conflitto d'interesse : Il Comitato per la difesa dei diritti dell'Associazione M5S, guidato dall'avvocato Lorenzo Borré, dichiara una nuova battaglia a Beppe Grillo e lo trascina in tribunale, a Genova, dove tre giorni fa ha chiesto la nomina di un curatore che rappresenti la prima associazione M5S, del 2009, per curarne gli interessi. Il presupposto è che Grillo avallando la costituzione della terza associazione M5S a dicembre, concedendogli anche il ...