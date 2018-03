Governo - Salvini : 'Io premier? Non è o me o la morte' | Poi l'elogio a Di Maio : 'Si è dimostrato affidabile' : "A me - ha spiegato - interessa che l'Italia cambi. Sono pronto a metterci la faccia in prima persona e lavorare 24 ore su 24. Ma siccome voglio il cambiamento non è o Salvini o la morte". "Non ...

Governo - Salvini : 'Io premier? Sono pronto ma non è 'io o la morte'' | : Dal leader della Lega un giudizio positivo sul M5s: "Finora si Sono mostrati affidabili". Berlusconi: "Nostra coalizione ha vinto, i 5 Stelle Sono arrivati secondi". Orfini ribadisce la linea dem: "Pd ...

Berlusconi : “Salvini provi a fare il Governo” : Berlusconi: “Salvini provi a fare il governo” “Matteo ha il diritto e il dovere di provare a formare un nuovo governo”, sostiene il leader di Forza Italia Continua a leggere

Governo : Salvini - Di Maio? affidabile - ha fatto ciò che ha detto : Milano, 26 mar. (AdnKronos) – I 5Stelle hanno dimostrato di “essere affidabili. Quello che hanno detto hanno fatto”. Lo ha sottolineato il leader della Lega, Matteo Salvini, intervistato da Telelombardia, e rispondendo così a chi gli domandava in proposito, dopo che Di Maio stesso e Grillo avevano sottolineato il fatto che il numero uno del Carroccio “sa mantenere la parola”. L'articolo Governo: Salvini, Di Maio? ...

Governo : Salvini - vediamo chi ci sta in Parlamento : Milano, 26 mar. (AdnKronos) – “vediamo chi ci sta, in Parlamento”. Così leader della Lega, Matteo Salvini, intervistato da Telelombardia, risponde a chi gli fa notare che Silvio Berlusconi ha paragonato un potenziale asse M5S – Lega al Governo a un ircocervo, animale favoloso la cui natura è insieme quella del cervo e del capro. Quel che è certo, sottolinea Salvini, è che la gente ci dice “‘Fate le ...

Salvini : «Io premier? Pronto - ma non è “o io o la morte”» Berlusconi : «Governo Lega e M5S sarebbe un ircocervo» : Il segretario della Lega Pronto anche a diventare «solo» ministro. Il governo con i 5Stelle non sarebbe un’assurdità, come dice Berlusconi: «Parliamo del programma e vediamo in Parlamento chi ci sta»

Salvini : al Governo anche con M5s - premier al centrodestra : Roma, 26 mar. , askanews, 'Al governo anche con M5s. Ricucire l'Italia, partendo dal Sud'. Lo afferma in una intervista al Messaggero il leader della Lega Matteo Salvini ribadendo che 'il premier ...

