Governo | Rosato | Lega-M5S hanno già deciso | Pd opposizione

Pd - l’apertura dell’ex capogruppo Rosato : ‘Utile un referendum tra gli iscritti - anche sull’ipotesi di un Governo con M5s’ : Tra mille distinguo e altrettante correnti interne, nel Pd c’è un tema che inizia a diventare così trasversale da poter rappresentare un punto di ripartenza: il referendum tra gli iscritti sulla possibilità di allearsi per fare un governo. Dopo Emiliano, Chiamparino e Cuperlo, l’ultimo a esprimersi in tal senso è stato il deputato Ettore Rosato, capogruppo uscente dei dem alla Camera, padre del Rosatellum, nonché da sempre ...

Rosato (PD) : “Governo Pd-M5s? Io contrario - ma va bene se decidono gli iscritti con referendum” : Un governo con i 5 Stelle? Per il dem Ettore Rosato l'ipotesi non è percorribile, ma apre a un referendum interno alla comunità del Partito Democratico: "Non sono d'accordo a fare un governo con i 5 stelle, ma su decisioni importanti potrebbe essere utile una consultazione degli iscritti, anche sulla possibilità eventuale di fare un governo.Continua a leggere

Governo : Rosato - m5s-Lega? preoccupante ma è esito urne : Roma, 18 mar. (AdnKronos) – “Tutto il partito guarda con grande preoccupazione al Governo 5 Stelle-Lega. Ma sarebbe il frutto del risultato delle urne. Se lo faranno o no non sta a noi dirlo, ma hanno usato stessi slogan e stessi toni in campagna elettorale”. Lo dice Ettore Rosato in un’intervista a La Stampa.Quanto al Pd, Rosato nega divisioni: “Abbiamo detto che stiamo all’opposizione, mi sembra un concetto ...

Governo : Rosato - esecutivi Renzi e Gentiloni saranno rimpianti : Palermo, 16 mar. (AdnKronos) - "La stagione delle riforme non è finita. Abbiamo fatto tanti errori, ma anche tante cose buone. La stagione dei Governi Renzi e Gentiloni è stata positiva per Italia, tra qualche anno guarderanno indietro e rimpiangeranno quelle stagioni, quando facevamo le cose, quand

