Governo | Orfini | “Noi all’opposizione Ma dopo averlo deciso larga parte dei dirigenti Pd

Orfini tuona : no aperture - ne referendum tanto meno orge di Governo col PD Video : “Sapete che c'è? Fate un #governo senza di noi”. Aveva tuonato così Matteo Renzi [Video] lo scorso 5 marzo, all’indomani delle elezioni che hanno sancito un vero e proprio tracollo per il #Partito Democratico, quello stesso partito che nel 2014 aveva toccato il 40% alle Europee. I destinatari erano i vincitori delle scorse elezioni: #movimento 5 stelle e coalizione di centrodestra. Alle parole di Renzi aveva ribattuto il governatore pugliese ...

Orfini tuona : no aperture - ne referendum tanto meno orge di Governo col PD : “Sapete che c'è? Fate un governo senza di noi”. Aveva tuonato così Matteo Renzi lo scorso 5 marzo, all’indomani delle elezioni che hanno sancito un vero e proprio tracollo per il Partito Democratico, quello stesso partito che nel 2014 aveva toccato il 40% alle Europee. I destinatari erano i vincitori delle scorse elezioni: Movimento 5 Stelle e coalizione di centrodestra. Alle parole di Renzi aveva ribattuto il governatore pugliese Emiliano, che ...

Pd - Rosato : sul Governo utile un referendum tra gli iscritti. Orfini : non serve. Martina : pronti all'opposizione : ROMA - 'Non sono d'accordo a fare un governo con i 5 stelle, ma su decisioni importanti potrebbe essere utile una consultazione degli iscritti, anche sulla possibilità eventuale di fare un governo'. ...

Pd - Orfini : “Referendum tra iscritti? Non è necessario. La nostra gente non ci vuole al Governo con M5S o Lega” ed attacca Franceschini e Veltroni : Sul futuro governo è stata avanzata l’ipotesi di un referendum tra gli iscritti del Partito Democratico per decidere cosa fare. Il Presidente dem Matteo Orfini, che si presenterà dimissionario alla prossima Assemblea Nazionale del partito, è molto critico: “Non credo onestamente ce ne sia la necessità in questo caso. Io che giro tra i circoli del nostro partito, vedo che i nostri iscritti condividono la decisione presa in Direzione ...

Governo : Orfini - referendum iscritti? Non necessario : Roma, 19 mar. (AdnKronos) – Il referendum tra gli iscritti “è previsto dal nostro Statuto” ma “non è mai successo nella storia del Pd e non credo che ce ne sia la necessità in questo caso”. Lo dice Matteo Orfini in un video su Repubblica.it a proposito delle parole di Ettore Rosato. “Noi abbiamo già assunto una posizione chiara che è quella che il Pd sta all’opposizione. Il Pd ha già deciso e mi stupisce ...

Pd - Rosato 'Utile un referendum tra gli iscritti sul futuro Governo'. Orfini 'Non serve'. Richetti 'Sì a esecutivo di scopo' : Per Richetti il 'renzismo' non è finito: 'Quella spinta a cambiare la politica e il Paese non è per nulla terminata. Il lavoro che ha davanti il Pd è enorme e Renzi può avere un ruolo. Ma è bene che ...

Salvini - prove di Governo : 'Presidenza Camere ai due vincitori'. Orfini : 'Alleanze con M5S? Sarebbe la fine del Pd' : Per dare più forza al suo messaggio cita Alcide De Gasperi: 'Politica vuol dire realizzare, ed è a questo che tutte le forze politiche sono state chiamate dai cittadini con il voto' ha detto Di Maio ...

PD - ORFINI : “Governo CON M5S? LA NOSTRA FINE”/ “L'alleanza con Di Maio non esiste in natura” : Matteo ORFINI, l'alleanza con M5s sarebbe la fine del Pd: Camere a Lega e Di Maio, “No al governo dem, il 5 aprile l'Assemblea Pd. Renzi non andrà al Quirinale". Domani la Direzione dem(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 23:45:00 GMT)

Salvini - prove di Governo : "Presidenza Camere ai due vincitori". Orfini : "Alleanze con M5S? Sarebbe la fine del Pd" : La nebbia fitta che nasconde il futuro del nuovo governo potrebbe dissiparsi entro due settimane. E' questo il termine entro il quale dovranno essere eletti i presidenti delle Camere grazie a una...

Salvini - prove di Governo : "Presidenza delle Camere ai due vincitori". Orfini : "Alleanze con M5S? Sarebbe la fine del Pd" : La nebbia fitta che nasconde il futuro del nuovo governo potrebbe dissiparsi entro due settimane. E' questo il termine entro il quale dovranno essere eletti i presidenti delle Camere grazie a una...

Pd - Orfini : “alleanza con M5s? La nostra fine”/ “Il Governo c’è già : Lega e Di Maio han sempre votato insieme” : Matteo Orfini, l'alleanza con M5s sarebbe la fine del Pd: Camere a Lega e Di Maio, “No al governo dem, il 5 aprile l'Assemblea Pd. Renzi non andrà al Quirinale". Domani la Direzione dem(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 18:50:00 GMT)

Orfini : 'Un Governo con M5s sarebbe la fine del Pd' : 'Legittimo che presidenze Camere vadano a chi ha vinto le elezioni' aggiunge il presidente Dem che domani, in Direzione, leggerà la lettera di dimissioni di Renzi - "Qualora dovessimo decidere di ...

ORFINI - ALLEANZA CON M5S? FINE DEL PD/ “Camere a Lega e Di Maio - no al Governo. Renzi non andrà al Quirinale” : Matteo ORFINI, l'ALLEANZA con M5s sarebbe la FINE del Pd: Camere a Lega e Di Maio, “lo reputo giusto. No al governo dem, il 5 aprile l'Assemblea Pd. Renzi non andrà al Quirinale"(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 17:49:00 GMT)

Governo - Orfini : “Accordo con M5s sarebbe la fine del Pd. No a presidenza di una Camera. Chi perde all’opposizione” : “Non mi sembra ci siano le condizioni per cui la presidenza di una Camera vada di nuovo a un rappresentante del Pd”. La chiusura all’ipotesi di un primo passo di avvicinamento alla formazione di un Governo con i voti del Pd arriva dal presidente del partito Matteo Orfini, intervistato da Lucia Annunziata a Mezz’ora in più su Rai 3. Una posizione che si allinea a quella del segretario uscente Matteo Renzi: “Secondo ...