Governo Lega-M5s | Beppe Grillo spinge “Salvini di parola” Ma Mattarella attende di

Governo - sfida Salvini-Di Maio/ Grillo - M5s : “decide Mattarella. Leader Lega mantiene parola ed è cosa rara” : Luigi Di Maio, "Matteo Salvini mantiene la parola data": ora sfida M5s-Lega per il Governo, "ora parliamo con tutti, ma io sarò premier". Le reazioni di Grillo e del Pd all'accordo(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 19:50:00 GMT)

Governo - Grillo benedice l'alleanza con la Lega : «Salvini è un uomo di parola» : «Il Governo? Sarà il presidente della Repubblica che darà l'incarico». Quasi si sfila Beppe Grillo. Intercettato dai cronisti all'uscita dall'Hotel Forum di...

Di Maio : “Partita su presidenze Camere slegata da quella del Governo. Ma dimostra che M5s è affidabile e serio” : “Abbiamo sempre detto che la partita sulle presidenze delle Camere è slegata da quella del Governo, ma da oggi chi vuole lavorare per i cittadini, sa che esiste una forza affidabile e seria che dialoga con tutti e si muove compatta per il bene del Paese”. Luigi Di Maio, in un post su Instagram che ribadisce quanto detto in un’intervista al Corriere, rivendica le mosse delle ultime 48 ore. Ripete che il Movimento 5 Stelle è ...

Governo : Martina - Lega e M5S dicano chiaramente cosa stanno facendo : Roma, 25 mar. (AdnKronos) – “Da ieri c’è un fatto politico nuovo e chiedo chiarezza alle forze che ieri hanno deciso di fare quell’operazione e non mi si dica che la partita delle scelte presidenti di Camera e Senato è distinta dal Governo. Adesso la prova della responsabilità spetta a chi ha vinto il 4 marzo, dicano senza ambiguità dove vogliono parare”. Così il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina, ospite ...

Cosa ha detto Travaglio a In Mezz'ora su Casellati e Governo M5s-Lega : Intervistato da Lucia Annunziata durante il programma 'In Mezz'ora in più', Marco Travaglio, direttore de Il Fatto Quotidiano ha detto Cosa pensa dell'elezione di Maria Elisabetta Alberti Cesellati , ...

Cosa ha detto Travaglio a In Mezz'ora su Casellati e Governo M5s-Lega : Intervistato da Lucia Annunziata durante il programma "In Mezz’ora in più", Marco Travaglio, direttore de Il Fatto Quotidiano ha detto Cosa pensa dell’elezione di Maria Elisabetta Alberti Cesellati, anche con il voto del Movimento 5 stelle, come presidente del Senato, dopo che la giornalista gli ha ricordato tutte le volte che l’ha duramente criticata in televisione. Alla domanda se si pente di averla ...

Di Maio-Salvini - Governo in salita/ Scontro Lega e M5s : “premier al centrodestra”. Ma Berlusconi ‘trama’.. : Luigi Di Maio, "Matteo Salvini mantiene la parola data": ora sfida M5s-Lega per il Governo, "ora parliamo con tutti, ma io sarò premier". Veto su Berlusconi e la risposta del Carroccio(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 15:27:00 GMT)

Marco Travaglio - il terrore puro : 'Se si fa il Governo M5s-Lega - Di Maio verrà linciato in piazza' : Un atto di fede. Marco Travaglio , che dal 5 marzo sul Fatto quotidiano tira l'acqua al mulino di un governo M5s-Pd pur di non dovere chiudere un occhio su Silvio Berlusconi alleato di governo dei 5 ...

Di Maio - "Salvini mantiene parola"/ Sfida M5s-Lega per Governo : "dialogo con tutti". Consultazioni dopo Pasqua : Luigi Di Maio, 'Matteo Salvini mantiene parola data': ora Sfida M5s-Lega per Governo, 'parliamo con tutti, sarò premier'. Consultazioni post-Pasqua.

Di Maio - “Salvini mantiene parola”/ Sfida M5s-Lega per Governo : “dialogo con tutti”. Consultazioni dopo Pasqua : Luigi Di Maio, "Matteo Salvini mantiene la parola data": ora Sfida M5s-Lega per il Governo, "ora parliamo con tutti, ma io sarò premier". Veto su Berlusconi, tutti gli scenari(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 11:13:00 GMT)

Travaglio : "Se Di Maio fa Governo con Lega sarà linciato" : "Conviene sia a Salvini che a Di Maio chiudere qui questa collaborazione istituzionale. Se facessero un governo insieme, i 5 stelle sarebbero linciati sulla pubblica piazza. Luigi Di Maio diventerebbe l'uomo più scortato d'Italia. E poi hanno due programmi costosi e incompatibili: non si può pensare di realizzare contemporaneamente la flat tax e il reddito di cittadinanza". Lo dice il direttore del Fatto Quotidiano, Marco ...

Luigi Di Maio e il Governo M5s-Lega - l'intervista rivelatrice : 'Salvini mantiene la parola - e ora...' : 'Salvini sa mantenere la parola'. Luigi Di Maio pensa già al governo e si mostra cauto: 'Noi aperti a tutti'. Ma l'intervista del leader del Movimento 5 Stelle al Corriere della Sera , poche ore dopo ...