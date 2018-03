Governo | Berlusconi | “Salvini sia il nuovo premier Esecutivo con M5S? Elettorato di

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 marzo 2018) Matteo Salvini “ha il diritto e il dovere di provare a formare un”. Ma non con i 5 Stelle: “Sarebbe un ircocervo, l’animale mitologico spesso citato dai filosofi antichi come esempio di assurdità, perché in esso convivono caratteri opposti e inconciliabili. E poi perché Salvini dovrebbe fare il socio di minoranza di unCinque Stelle? Non credo che l’di centrodestra lo perdonerebbe“. Parola di Silvio, intervistato dal Corriere dopo essere stato messo da parte nella partita sulla presidenza delle Camere, manovrata dal leader leghista. Partita che però l’ex Cavaliere definisce “un successo, per il Paese, per il centrodestra, per Forza Italia. Per il Paese perché, dopo elezioni laceranti che hanno creato uno scenario parlamentare e politico molto complesso e confuso, si è riusciti a mettere in sicurezza le ...