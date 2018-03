Gli smartphone KOOLNEE sono scontati fino a 40 euro su AliExpress

I miGliori smartphone da comprare : Scegliere il miglior smartphone da acquistare non è semplice, soprattutto perché l’acquisto di uno smartphone dipende da tanti fattori. Innanzitutto lo smartphone perfetto non esiste ma esiste lo smartphone perfetto alle proprie esigenze. Un prodotto di fascia media e dal costo moderato può essere perfetto per chi non ha grandi pretese, mentre uno super costoso è sì bello da vedere e da utilizzare ma potrebbe essere poco sfruttato da un ...

I genitori Gli impediscono di usare lo smartphone di notte - 15enne si impicca nella sua stanza : I genitori gli impediscono di usare lo smartphone di notte, 15enne si impicca nella sua stanza Keelan Groves, teenager di Fletwood, in Regno Unito, per almeno due anni non avrebbe fatto alcuna storia sul provvedimento adottato dai genitori in casa (valido anche per suo fratello minore). Tuttavia lo scorso maggio qualcosa è andato storto.Continua a […]

Dopo Apple anche Samsung mette il portafoGli nello smartphone : Milano, 23 mar. (Labitalia) – Pagare il caffè al bar, comprare un libro in libreria. O fare acquisti al centro commerciale, o magari in spiaggia. Senza portare con sé soldi e monete; e neanche carte di credito, di debito e prepagate. Lasciando a casa, insomma, il portafogli. Oggi è sempre più possibile in Italia, sulla strada del ‘cashless society’. Come? Con lo smartphone, sul quale è possibile ‘caricare’ i dati ...

Ritornano Gli X Days di MediaWorld con molti smartphone in offerta : MediaWorld rilancia gli X Days, validi esclusivamente online dal 23 marzo al 2 aprile: scopriamo quali sono gli smartphone e i tablet Android scontati questa volta dalla catena, che includono Samsung, Huawei, Nokia, Xiaomi, LG, Motorola e ASUS. L'articolo Ritornano gli X Days di MediaWorld con molti smartphone in offerta proviene da TuttoAndroid.

Unieuro lancia il “Weekend NO IVA” suGli smartphone : in offerta anche Samsung Galaxy S9 e S9 Plus : Unieuro lancia il "Weekend NO IVA", promozione che per tutto il weekend sconterà del 22% tutti gli smartphone sopra i 199 euro. E a sorpresa l'offerta sarà valida anche per Samsung Galaxy S9 e S9 Plus L'articolo Unieuro lancia il “Weekend NO IVA” sugli smartphone: in offerta anche Samsung Galaxy S9 e S9 Plus proviene da TuttoAndroid.

AnTuTu ha pubblicato le preferenze deGli utenti di smartphone di febbraio 2018 : AnTuTu ha da poco reso pubblico un report molto completo e dettagliato relativo alle preferenze degli utenti di smartphone rilevate nel mese di febbraio del 2018. AnTuTu ha preso in considerazione una serie di aspetti quali diagonale e risoluzione del display, RAM, memoria interna e versione di Android. L'articolo AnTuTu ha pubblicato le preferenze degli utenti di smartphone di febbraio 2018 proviene da TuttoAndroid.

Grazie al 5G le batterie deGli smartphone potrebbero durare un mese. Parola di Verizon : Parlando con l'amministratore delegato di IBM, il CEO di Verizon ha definito il 5G la tecnologia che inaugurerà la quarta rivoluzione industriale L'articolo Grazie al 5G le batterie degli smartphone potrebbero durare un mese. Parola di Verizon proviene da TuttoAndroid.

Phone Usage Monitor raccoGlie le statistiche di utilizzo dello smartphone : Phone Usage Monitor è un'applicazione che permette all'utente di rendersi conto di quanto tempo dedica all'utilizzo dello smartPhone. Lo strumento raccoglie le statistiche sulle app più utilizzate, sulle reti WiFi alle quali l'utente di collega e a che ora, gli orari in cui vengono aggiornate le app, quando il dispositivo si riavvia oppure la frequenza con cui si accende o spegne lo schermo. L'articolo Phone Usage Monitor raccoglie le ...

Su eBay arriva il Super Weekend di primavera : ecco Gli smartphone Android in offerta : Per i primi giorni di primavera su eBay è tornato il "Super Weekend": fino a martedì 27 marzo saranno proposti sconti fino al 40% su smartphone Android, tra cui Samsung Galaxy S8 e Huawei Mate 10 Pro in offerta a prezzi davvero interessanti L'articolo Su eBay arriva il Super Weekend di primavera: ecco gli smartphone Android in offerta proviene da TuttoAndroid.

TP-Link annuncia l’arrivo dell’interfaccia NFUI 7.0 suGli smartphone Neffos : TP-Link annuncia la nuova interfaccia utente NFUI 7.0, ricca di moltissime novità riguardanti design, prestazioni, connettività e non solo: andiamo a scoprire tutti i dettagli del nuovo aggiornamento in arrivo su tutta la gamma di smartphone Neffos. L'articolo TP-Link annuncia l’arrivo dell’interfaccia NFUI 7.0 sugli smartphone Neffos proviene da TuttoAndroid.

Microsoft e BlackBerry insieme per il settore aziendale deGli smartphone : Se pensiamo a Microsoft e a BlackBerry, la prima cosa ci viene in mente è il loro medesimo fallimento nel mercato degli smartphone, anche se la prima potrebbe a breve rivoluzionare il tutto con il Surface Andromeda. Un’altra questione però che accomuna entrambi riguarda sempre gli smartphone ma, più precisamente, il settore enterprise ovvero sono due Colossi importanti molto attive per i servizi informatici mobile utilizzati dalle ...

Gli italiani sono sempre alla ricerca del miGlior prezzo per Gli smartphone : Secondo l'Osservatorio Cellulari di Trovaprezzi.it la categoria "cellulari" è al primo posto nelle ricerche effettuate dagli italiani negli ultimi sei mesi: diamo uno sguardo alle statistiche sui modelli più ricercati in questo periodo. L'articolo Gli italiani sono sempre alla ricerca del miglior prezzo per gli smartphone proviene da TuttoAndroid.

Eccezionale Huawei P10 Lite : il più cliccato per acquisto nuovo smartphone al miGlior prezzo : Un risultato davvero Eccezionale quello appena raggiunto da Huawei P10 Lite, secondo l'Osservatorio Cellulari di Trovaprezzi.it lo smartphone più cercato dagli italiani nel periodo compreso tra lo scorso settembre e l'attuale mese di marzo. Il ricercatore medio corrisponde ad un soggetto di sesso maschile, relativamente giovane (con età tra i 25 ed i 44 anni) e con domiciliazione in Lazio, Campania e Lombardia. A cercare sono più i maschietti ...