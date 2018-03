Gli scontri a Barcellona per l’arresto di Puigdemont

Catalogna : 17 feriti lievi neGli scontri - tre arresti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Barcellona - scontri alla manifestazione deGli indipendentisti : cariche dei Mossos - 35 feriti : 'Chiediamo alla Germania di non estradare il presidente Puigdemont per reati inventati in una causa politica'. La manifestazione ora rischia di continuare per tutta la notte, ma c'è anche la ...

Barcellona - scontri alla manifestazione deGli indipendentisti : cariche dei Mossos - 17 feriti : 'Chiediamo alla Germania di non estradare il presidente Puigdemont per reati inventati in una causa politica'. La manifestazione ora rischia di continuare per tutta la notte, ma c'è anche la ...

Barcellona - scontri alla manifestazione deGli indipendentisti : cariche dei Mossos - 17 feriti : 'Chiediamo alla Germania di non estradare il presidente Puigdemont per reati inventati in una causa politica'. La manifestazione ora rischia di continuare per tutta la notte, ma c'è anche la ...

Catalogna : miGliaia in piazza contro l'arresto di Puigdemont - scontri con la polizia : L'ex-presidente catalano in esilio Carles Puigdemont contro il quale la Spagna ha emesso una nuova euro-richiesta di arresto ed estradizione , è stato fermato dalla polizia tedesca mentre attraversava ...

Uomini e Donne - Gianni Sperti e Giorgio Manetti : ora è guerra. Succede di tutto in studio. Trono over - Gli scontri tra Tina e Gemma adesso passano in secondo piano : l’opinionista e il Gabbiano sono arrivati ai ferri corti : Gianni Sperti – Giorgio Manetti: è guerra aperta. l’opinionista, che al pari della sua collega, Tina Cipollari, con Gemma Galgani, non è mai stato tenero con il Gabbiano, ma adesso le accuse sono aumentate. Incoerenza e cattivo gusto: ecco perché Gianni ce l’ha con lui e, a ogni puntata del Trono over, fa di tutto per non nasconderlo. E Giorgio? Difficilmente replica, mai si espone. Di solito difeso da Tina, che lo spalleggia anche per ...

Torino - fermi e perquisizioni per Gli scontri nella manifestazione contro CasaPound : Un blitz della polizia è stato eseguito di primo mattino a Torino negli ambienti dei centri sociali e dell'antagonismo. L'operazione rientra nell'inchiesta sugli scontri del 22 febbraio in occasione ...

Inter - grande con le grandi : imbattuta neGli scontri diretti fra le prime 7 : In attesa di sapere quando verrà recuperato il derby, l'Inter si appresta ad affrontare un'altra sfida da brividi contro la capolista Napoli. Dopo il doppio di martedì, due allenamenti pure ieri, ...

Uomini e Donne/ Attacco a Gemma Galgani e alla redazione : "VoGliono solo Gli scontri!" (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Ancora critiche per Gemma Galgani e la redazione del programma: "Il loro scopo è solo metterci l'uno contro l'altro"(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 07:05:00 GMT)

Usa - si dimette consiGliere economico di Trump dopo scontri su dazi : ... contribuendo a realizzare tagli fiscali e riforme storiche e facendo crescere l'economia americana. È un talento raro e lo ringrazio per il suo servizio al popolo americano".L'addio di Cohn è un ...

Congo : almeno 79 morti durante Gli scontri nel fine settimana : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Vicenza-Padova/ Blitz DIGOS tra ultras padovani per Gli scontri prima del match con i vicentini : Vicenza-Padova, Blitz DIGOS tra ultras padovani per gli scontri prima del match con i vicentini. Sedici perquisizioni effettuate questa mattina, venti le persone indagate per gli scontri(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 12:20:00 GMT)

Scontri ultras Vicenza-Padova - le immagini della guerriGlia : Vicenza , askanews, - La Polizia di Stato sta effettuando decine di perquisizioni nei confronti di gruppi di ultras padovani coinvolti negli Scontri dello scorso 27 gennaio, in occasione dell'incontro ...

Torino - ecco i primi eletti. M5S indietro - il Pd tiene neGli scontri diretti con il centrodestra : Il Partito democratico tiene a Torino ed è protagonista dei duelli con il centrodestra. indietro in città il Movimento 5 stelle, in controtendenza rispetto al dato nazionale. Andrea Giorgis sfonda ...