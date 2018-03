Givaudan : acquista 40 - 6% francese Naturex per 552 mln : Roma, 26 mar. (AdnKronos/ats) – Givaudan ha acquistato il 40,6% delle azioni di Naturex, un gruppo francese specializzato negli ingredienti naturali. Il numero uno mondiale del settore aromi e profumi sborserà 552 milioni di euro (612 milioni di franchi). L’operazione deve ancora ottenere il via libera delle autorità di vigilanza sulla concorrenza, scrive il gruppo ginevrino in una nota diramata oggi. La direzione di Naturex, ...